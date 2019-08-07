Директор Департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции Сабирбаев Д.Б. призвал культивировать добропорядочность среди всех категорий граждан.

Он привел пример неподобающего поведения среди выпускников, сдававших ЕНТ в текущем году.

«В текущем году в ходе ЕНТ выявлено и изъято 90 тыс. (90 375) мобильных телефонов, 28 тыс. (28 344) калькуляторов и 2 тыс. (1 867) шпаргалок».

С целью снижения коррупционных рисков и привития ценностей добропорядочности Министерством образования и науки изменен формат поступления в магистратуру в соответствии с рекомендациями Агентства по противодействию коррупции.

Так с 2019 года процедура зачисления в магистратуру осуществляется по итогам тестирования.

Комплексное тестирование проводится с 10 по 16 августа на базе 27 пунктов проведения комплексного тестирования.

Все 27 пунктов оснащены 298 устройствами подавителей сигналов сотовой связи, 128 металлоискателями, 298 видеокамерами для наблюдения, записывающими процесс тестирования в аудиториях.

Для обеспечения большей объективности процесса в качестве наблюдателей на тестирования будут привлечены члены специальных мониторинговых групп при Агентстве по противодействию коррупции, представители проектных офисов «Адалдық алаңы» и общественных объединений.

Участие общественников минимизирует факты использования запрещенных предметов студентами (смартфоны, шпаргалки), исключит участие подставных лиц, вынос экзаменационных книжек и т.п.

Всего в тестировании примут участие более 30 000 претендентов по всей стране. Общее количество грантов на магистратуру 13 000.

Аналогичная работа будет проведена и в учреждениях технического и профессионального образования.