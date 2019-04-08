Председатель комитета фармации министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова на брифинге в СЦК сообщила о нарушениях, выявленных в ходе проверок обеспечения лекарствами, передает Zakon.kz.

Так, по ее словам, в Алматинской области было выявлено некорректное формирование потребности в лекарственных средствах, что привело к уничтожению ставших непригодными лекарств.

— Уничтожение непригодных к реализации антиретровирусных препаратов СПИД-центром на общую сумму 17 млн тенге. Уничтожение проведено в марте — были уничтожены неиспользованные препараты 2017-2018 года, — сообщила Бюрабекова.

В Жамбылском областном центре профилактики и борьбы со СПИД также, когда в 2018 году формировалась потребность на лекарственные средства, не были учтены остатки с 2017 года на 28 млн.

— В итоге в 2018 году центр получил двойную заявку и сейчас такой же риск истечения сроков препаратов и необходимости их уничтожения, — добавила спикер.

Далее она сообщила, что в Жамбылском областном противотуберкулезном диспансере имеется в наличии годовая потребность антибиотика «Амикацин» с исходящим сроком годности. При этом есть в наличии остатки аналогов этого препарата.

— Наряду с этим были выявлены пациенты, которые не получали препараты в 2018 году от двух до 11 месяцев. Это в центре психического здоровья Шымкента, Павлодарском областном психоневрологическом диспансере, Жамбылском областном центре психического здоровья, Областном центре психического здоровья Туркестанской области и других. Выявлены факты необеспечения бесплатными препаратами состоящих на диспансерном учете. Это также Жамбылский областной центр психического здоровья, областной центр психического здоровья Актюбинской области, — рассказала Людмила Бюрабекова.

Помимо этого, были выявлены факты превышения выдачи препаратов на руки пациентам.

— Действующим законодательством предусмотрено, что возможна выдача препаратов на курс лечения до трех месяцев, однако были факты, когда выписывались сверх трех месяцев объемы препаратов. Это в центре психического здоровья СКО, города Шымкента, Акмолинской области, в онкологическом диспансере города Шымкента и СКО. В амбулаторных картах пациентов отсутствует запись о выданных препаратах и назначенных дозировках. Эти факты были выявлены во всех регионах, — резюмировала Бюрабекова.