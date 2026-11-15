Еда под сериал или мультики: чем опасна привычка есть перед экраном

Завтрак под новости, обед с телефоном и ужин за просмотром любимого сериала стали привычным делом для многих взрослых и детей. Однако специалисты предупреждают, что использование гаджетов во время еды может привести к перееданию и нарушению пищевых привычек.

Нутрициолог Гаухар Байгелова объясняет, что во время просмотра видео внимание человека переключается с приёма пищи на происходящее на экране. В результате становится сложнее контролировать количество съеденного и вовремя почувствовать насыщение.

Особенно это касается маленьких детей, которые только учатся распознавать чувство голода и сытости. По словам специалиста, ребёнок, увлечённый мультфильмом, может практически не обращать внимания на вкус еды и количество съеденного. Такая привычка способна способствовать перееданию и повышать риск развития лишнего веса.

При этом отказаться от телефона или телевизора во время еды бывает непросто. Если ребёнок привык завтракать, обедать и ужинать исключительно под мультфильмы, просмотр становится частью ежедневного ритуала.

Психолог Анастасия Утинанс рекомендует родителям не запрещать гаджеты резко, чтобы не создавать дополнительный стресс. Лучше постепенно заменять просмотр видео другими занятиями. Например, во время еды можно разговаривать с ребёнком, рассказывать сказки или петь песенки, постепенно переключая его внимание на пищу.

Специалисты советуют начинать изменения с небольших шагов. Для начала можно договориться хотя бы один раз в день собираться за столом без телефонов и телевизора.

Важную роль играет и личный пример родителей. Если взрослые постоянно пользуются гаджетами во время еды, ребёнку будет сложно понять, почему ему самому необходимо отказаться от этой привычки.

Совместные завтраки, обеды и ужины без экранов помогают внимательнее относиться к питанию, замечать чувство насыщения и уделять больше времени общению с близкими.

Эксперты напоминают, что приём пищи — это не только возможность утолить голод, но и время для семейного общения. Поэтому иногда полезно отложить телефон, выключить телевизор и просто насладиться едой и разговором.