Чувство радуги Рашиды Мугавеевой

С Рашидой Мугавеевой, замечательной художницей, имеющей членство во многих творческих организациях, вплоть до французской Mondial Frt Academia, я не виделась давно. Еще год назад она была главным куратором-организатором художественных выставок в Шымкентской городской универсальной библиотеке им. А. Пушкина. В те времена там ни на час не простаивал уютный выставочный зал, и каждый месяц обновлялись экспозиции, разнообразные по тематике и концептуальному подходу. Это было возможно благодаря благословению и покровительству директора Пушкинки Натальи Сергеевны Романовой.

В ту пору мне был понятен общий вектор организации художественного дела под эгидой Шымкентского филиала Союза художников РК. Теперь же я пребывала в неведении: есть ли сейчас у наших художников некая организующая и направляющая сила, способствующая развитию художественной мысли и креативных идей?

Динамика творчества

Почему я обратилась к Рашиде? Во-первых, она — человек, который всегда в теме. Во всяком случае, в том, что касается сферы изобразительного искусства. Во-вторых, она очень организованный и системный человек без всякого богемного раздрая в душе и мыслях. В-третьих, она доброжелательная и общительная, что не всегда встречается в среде состоявшихся и признанных художников, порой имеющих склонность к затворничеству и скупости на слова.

«Сейчас я, конечно, больше сосредоточена на реализации собственных творческих планов и не всегда могу следить за тем, что происходит в художественной жизни города. Каждый художник идет своим путем, ищет собственные темы и способы выражения, — рассказала Рашида Мугавеева. — Но мне кажется, что Шымкенту, как большому и развивающемуся городу, не хватает выставочных площадок, где художники могли бы представлять свои работы, знакомиться с творчеством коллег и обмениваться идеями.

В городе есть прекрасный выставочный зал Пушкинской библиотеки, продолжает свою работу Музей изобразительных искусств, проводятся выставки в галерее областного краеведческого музея, галерее «КЖВ» Камилы Турисбековой и небольшой галерее «Жастар» на проспекте Кунаева, где преимущественно выставляются студенты и преподаватели ЮКУ.

Это важные для города культурные пространства. И все же, на мой взгляд, для такого мегаполиса, как Шымкент, выставочных площадок пока недостаточно. Хотелось бы, чтобы их становилось больше, чтобы у художников было больше возможностей показывать свои работы, встречаться со зрителями и участвовать в живом творческом диалоге».

А про свою творческую жизнь Рашида Мадарисовна рассказала весьма охотно. У нее только за год случилось столько важных событий, что некоторым людям, живущим неторопливо, хватило бы на десяток лет. Сюда входят и спикерство в международной летней школе в Алматы, и юбилейная выставка женского искусства в Астане, и пленэр на соляном озере Жаксыкылыш в Приаралье, и симпозиумы художников в Армении, Туркестане, и биеннале в Ташкенте… Как ей удалось везде поучаствовать, все успеть и прочувствовать?! Но об этом по порядку.

Прежде всего надо расшифровать несколько моментов. Что значит выставка женского искусства? Не попахивает ли здесь воинственным феминизмом? Уж не ополчились ли женщины-художницы на сильную половину человечества, не учредили ли собственное протестное движение в искусстве в пику самодовольному мужскому большинству?

«Нет, — пояснила Рашида, — просто я давно замечаю, что на многих художественных мероприятиях женщин-художниц представлено значительно меньше, чем мужчин. Это касается симпозиумов и других творческих площадок. Возможно, поэтому так важна деятельность Международного независимого женского фонда художников «Таң Шолпан», созданного Жамилей Такен. На протяжении многих лет он объединяет женщин-художниц, помогает им заявлять о себе и находить свое место в отечественном и международном арт-пространстве.

Недавно состоялась международная выставка «Сенiм», посвященная 25-летию фонда. На ней было представлено более 150 работ. Выставка объединила художниц, каждая из которых говорит со зрителем на своем языке, через собственные образы и переживания.

«Для меня большая честь, что моя картина «Ковер судьбы», представленная на этой выставке, как и работы еще двух участниц, теперь принята на постоянное хранение в Национальный музей Республики Казахстан в Астане», — сказала Жамиля Такен.

Теперь о пленэре на соляном озере. История участия Рашиды Мугавеевой в этом мероприятии началась с книги казахстанского писателя Бекнура Кисикова, посвященной этому удивительному природному месту. Позже родилась идея передать красоту и своеобразие озера средствами живописи, пригласив художников участвовать в пленэре.

О том, как проходила эта творческая поездка и чем она запомнилась, Рашида Мугавеева рассказала сама: «Иногда природа создает такие места, что кажется, ты оказался на другой планете. Именно таким местом для меня стало соляное озеро Жаксыкылыш в Приаралье. Белоснежная поверхность соли, сверкающей на солнце словно снег или россыпи алмазов, лазурное небо с огромными облаками и удивительное ощущение простора — все это навсегда останется в моей памяти.

Во время пленэра мне посчастливилось писать этюд прямо среди этой фантастической солевой долины. Жаркий ветер пытался унести этюдники, солнце было беспощадным, но красота вокруг вдохновляла настолько, что хотелось сохранить на холсте каждое мгновение.

Путешествие началось с мистического мемориала Коркыт-ата, где ветер, проходя сквозь полое пространство скульптуры, издает печально-заунывные звуки кобыза, настолько удивительные и эфемерные, что их невозможно было записать на телефон.

По пути нас сопровождали чудеса природы: двойная радуга на полнеба, фантастические закаты, бескрайняя степь в холодной гамме, словно подернутая солено-сизой дымкой. А завершением этого удивительного маршрута стало роскошное соленое озеро — место, которое поражает своей красотой и кажется нереальным».

Поначалу, по словам Рашиды Мадарисовны, она, трясясь по немыслимым пустынным ухабам, молча сама себя ругала: «Ну зачем я ввязалась в это дело, почему мне дома спокойно не сиделось?» Зато потом ее не оставляло чувство восхищения и преклонения перед величием природы.

«Для художника такие путешествия, — написала она в своих заметках, — это незабываемые пиксели впечатлений, обогащающие палитру, расширяющие восприятие цвета и света, наполняющие душу новыми образами и смыслами». И так же неожиданно, как будто с небес, на Рашиду Мугавееву «упала» поездка в Армению.

«Как-то раз я подумала: вот и год приближается к концу, а я никуда дальше Казахстана так и не съездила… — вспоминает Рашида. — Только подумала, и меня буквально тут же пригласили стать участником международной коллективной выставки и симпозиума «Art Dizak — Цвета Дизака» в Капане в армянском регионе Сюник. Там участвовали 22 художника из разных стран: Армении, Казахстана, Кыргызстана, Грузии, России, Узбекистана, Черногории, Италии и Сербии.

Позже я спросила у организаторов, как они узнали обо мне. Оказалось, они увидели мои работы в Facebook, заинтересовались моим творчеством и пригласили меня принять участие в пленэре.

У этой выставки была особая благотворительная цель — помочь и поддержать тех, кому особенно нужны забота и внимание. Мы прожили там всего одну неделю, а кажется, будто прожили целую маленькую жизнь. Горы, пленэры, бегущие облака, солнечный свет, новые города и люди, которые еще неделю назад были совершенно незнакомыми, а теперь стали частью дорогих воспоминаний.

И знаете, какой главный вывод я сделала после этой поездки? А вот какой: мы до конца не понимаем, какое это счастье, когда на твоей земле царят мир и спокойствие, как у нас в Казахстане. Нам кажется это обыденным явлением, а вот люди Армении ценят это превыше всего. У них еще свежи в памяти кровавые события в Нагорном Карабахе, у них почти в каждой семье кто-то потерял на войне своих родных и близких. И пока Всевышний дал нам счастье жить под мирным небом, давайте об этом никогда не забывать».

Да простят меня за нарушение хронологии событий, сначала надо было рассказать об апрельском Международном симпозиуме ULYLARDYN OTANY в Туркестане, который объединил художников из Казахстана и других стран. Организатором выступил Туркестанский областной музей изобразительного искусства во главе с директором Айнабеком Оспановым. Его участники работали над своими картинами под огромным впечатлением от истории древнего города и духовного наследия, связанного с именем Х.А. Ясави. Всего за недельный срок здесь было создано около 100 авторских произведений. Рашида тоже написала четыре картины, пропитанные поэзией этой сакральной святой земли, которые теперь будут храниться в областном краеведческом музее Туркестана.

Но чем же Рашида Мадарисовна занимается в своей повседневной жизни? Как оказалось, тоже делом творческим, нужным и полезным. С начала этого года она организовала арт-студию, которая тоже благодаря Наталье Романовой нашла свое место в Доме дружбы. Сюда могут приходить учиться живописи и те, кто раньше даже кисти не держал в руках, и те, кто хочет двигаться дальше в освоении изобразительного мастерства, и те, у кого просто нет подходящих условий заниматься этим дома. Здесь Рашида, как мастер, может дать любую предметную консультацию, начиная с теории живописного искусства и заканчивая прививкой сугубо практических навыков.

Признаюсь, я упомянула далеко не все, чем еще занимается эта энергичная и неугомонная женщина. Вот буквально при мне Рашиде Мугавеевой вручили благодарственное письмо из Санкт-Петербургской библиотеки Академии художеств имени Ильи Репина, куда она вместе с руководительницей женского фонда «Тан Шолпан» послала книгу о талантливых художницах нашего края. Вот она показала мне целую коллекцию собственноручно сделанных значков-визиток, где на обратной стороне пропечатан QR-код, через который можно войти на ее страничку в Instagram. Вот она подготовила и уже отпечатала несколько сигнальных экземпляров книги, где собрала все свои работы за прошедшее десятилетие… Все у нее, как говорится, схвачено, систематизировано, продуманно до мелочей.

Но при всем при этом в ней не проступает ни капли сухого педантизма, что в народе называется занудством. Она тонко и остро чувствует жизнь и природу во всех ее проявлениях. Будь то красочно-величественная радуга на небесах, переливы соляных барханов на аквамариновой озерной глади или горные вершины вдалеке…

Поэтому ее картины дышат правдой, а не правдоподобием. Поэтому к ней тянутся дети — лучшие из людей, которых не обманешь фальшью и притворством. И пусть у всех все будет хорошо!

Елена Летягина