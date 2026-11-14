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Безработным казахстанцам напомнили о возможности трудоустройства

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В Казахстане граждане, потерявшие работу или находящиеся в поиске нового места трудоустройства, могут воспользоваться цифровыми сервисами Министерства труда и социальной защиты населения.

На платформе Enbek.kz можно разместить резюме, найти вакансии, зарегистрироваться в качестве безработного и при наличии права оформить социальную выплату на случай потери работы.

Для удобства пользователей внедряется цифровая служба занятости с искусственным интеллектом. Система помогает составить резюме и подобрать вакансии с учётом образования, опыта работы и пожеланий соискателя.

Бесплатное онлайн-обучение доступно на платформе Skills Enbek, а подтвердить профессиональную квалификацию можно через Career Enbek.

Желающие открыть собственное дело могут воспользоваться Business Enbek, где предусмотрены обучение предпринимательству и подача заявок на государственные гранты при соблюдении установленных условий.

Через Migration Enbek можно получить консультацию о добровольном переселении в регионы, испытывающие нехватку работников.

Если самостоятельно найти работу не удаётся, казахстанцы могут обратиться в карьерный центр. Специалисты помогут подобрать вакансии, оформить необходимые документы и получить доступные меры государственной поддержки.

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