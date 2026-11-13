Звёзды сцены пришли на помощь шымкентским животным

В Шымкенте волонтёры проекта «Из клетки в дом» уже два года помогают бездомным собакам обрести новую жизнь. Животных спасают, обеспечивают необходимым уходом и находят для них любящие семьи. Некоторые истории четвероногих подопечных привлекли внимание известных артистов и даже участников международных саммитов.

Всемирный день доброты волонтёры встречают рядом со своими подопечными, которые особенно нуждаются в человеческой заботе и внимании.

О проекте «Из клетки в дом» узнали известные представители шоу-бизнеса, среди которых Филипп Киркоров, Анна Асти, Люся Чеботина и телеведущая Ольга Орлова. По словам волонтёров, некоторые спасённые животные обрели знаменитых кураторов, а истории других получили широкую известность благодаря социальным сетям. Волонтёр Оксана Костюк рассказала, что одному из подопечных проекта предоставили возможность представить свою породу на международном саммите.

Особенно запоминающейся стала история собаки по кличке Мишутка, которая привлекла внимание популярных исполнителей.

Как рассказала волонтёр Альбина Низамиева, всё началось с видеоролика, снятого в ветеринарной клинике. Запись быстро распространилась в интернете. Сначала на неё обратил внимание Филипп Киркоров, затем Люся Чеботина, а позже судьбой животного заинтересовалась Анна Асти, которая забрала Мишутку.

На передержке в Шымкенте собакам обеспечивают необходимые условия содержания. Каждый день волонтёры кормят животных, выгуливают их, следят за состоянием здоровья и помогают привыкнуть к общению с людьми. По словам активистов, не менее важны внимание и ласка, благодаря которым собаки постепенно начинают доверять человеку.

За два года существования проекта «Из клетки в дом» волонтёрам удалось изменить судьбы многих животных.

При этом помощь оказывают не только бездомным собакам Шымкента. Активисты откликаются на обращения из других регионов Казахстана. Например, одна из собак, находящихся сейчас на передержке, была доставлена из службы отлова Алматы.

Все подопечные проекта, которых готовят к передаче новым владельцам, социализированы, стерилизованы и вакцинированы. Теперь их главная задача — дождаться встречи с будущими хозяевами. Волонтёры надеются, что внимание общественности к проблеме бездомных животных поможет большему числу собак обрести дом.

Для участников проекта Всемирный день доброты — ещё одна возможность напомнить, что забота о животных начинается с ответственности человека, а каждая спасённая жизнь заслуживает шанса на счастливое будущее.