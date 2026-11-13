Врачи рассказали, как контролировать сахарный диабет и избежать осложнений

В преддверии Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом, который отмечается 14 ноября, в Центре эндокринологической компетенции Туркестанской областной клинической больницы прошёл день открытых дверей. Жители региона смогли бесплатно проверить уровень сахара в крови, пройти обследование и получить консультации специалистов.

Главная цель мероприятия — раннее выявление сахарного диабета, профилактика осложнений и повышение осведомлённости населения о заболевании.

Одной из участниц стала жительница Жетысайского района Куралай Беристамова. Женщина специально приехала в областную больницу, чтобы сдать анализы и проверить состояние здоровья. По её словам, такие мероприятия особенно важны для жителей отдалённых районов.

По данным специалистов, сегодня в Туркестанской области на диспансерном учёте с диагнозом сахарный диабет состоят более 45 тысяч человек. В Центре эндокринологической компетенции пациентам оказывают амбулаторную и стационарную медицинскую помощь. При необходимости больные проходят лечение в дневном или круглосуточном стационаре, а в экстренных случаях получают реанимационную помощь.

Руководитель центра Галия Батырханова отметила, что лечение подбирается индивидуально с учётом состояния пациента. Особое внимание уделяется правильному применению инсулина, соблюдению режима питания и регулярному контролю уровня сахара в крови.

При центре действует «Школа диабета», где специалисты объясняют пациентам принципы правильного питания, помогают разобраться в размерах порций и составлении ежедневного меню. Врачи также рассказывают о способах самостоятельного контроля сахара в крови и правилах применения назначенных препаратов.

Житель Сарыагашского района Эльдар Алиев, состоящий на диспансерном учёте с 2011 года, регулярно проходит лечение в областной больнице. По его словам, консультации специалистов помогают лучше контролировать заболевание и соблюдать необходимые рекомендации.

Медики напоминают, что своевременное обследование, выполнение назначений врача, сбалансированное питание и регулярный контроль состояния здоровья помогают снизить риск развития осложнений сахарного диабета.