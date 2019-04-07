Эти средства должны быть направлены на решение проблем населения, которые не могли найти решения на протяжении многих лет. Об этом заявил глава региона У. Шукеев на очередной XXXVII сессии областного маслихата шестого созыва.

Аким области отметил, что эта инициатива будет способствовать решению актуальных проблем в районах, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

«Необходимо провести работу по развитию районов и населенных пунктов Туркестанской области и системно решать проблемы населенных пунктов. На эти цели в течение трех лет будут выделяться средства в размере 1 миллиарда тенге в год. Районы, эффективно освоившие эти средства, в следующем году получат 2 миллиарда тенге. Для тех, кто не освоит их, средства сократят», — сказал У. Шукеев.

Кроме того, глава региона раскритиковал, что доходная часть областного бюджета слишком маленькая и заявил о том что планирует удвоить доход.

«Касательно доходной части бюджета – область собирает всего лишь 53 млрд. тенге, я вижу, что имеется потенциал по увеличению доходной части в 2 раза до 100 млрд. тенге. Необходимо планомерно вести работу по увеличению доходной части бюджета. Кроме того, необходимо серьезно поработать над Комплексным планом развития области, в котором предусмотрены средства республиканского бюджета. Но надо в первую очередь ориентироваться на приоритетные направления, которые, во-первых, дадут системный эффект, во-вторых будут направлены на решение актуальных потребностей населения, чтобы уже в этом году люди почувствовали улучшение», отметил У. Шукеев.