С незапамятных времен считалось, что в прическе человека содержится его жизненная энергия.

Поэтому парикмахеры были всегда востребованы. Сегодня представители сильного пола пользуются машинкой. С ее помощью можно подстричь самого себя или попросить об этом жену, передает syl.ru.

Однако считается, что супруга не должна делать прическу мужу. Представителю сильного пола, который хочет привести в порядок волосы, следует обратиться к профессиональному парикмахеру.

Потеря энергии

Многие помнят древнее библейское предание о Самсоне. Сила этого мужчины заключалась в роскошных волосах. И когда вероломная возлюбленная подстригла героя, он утратил свою энергию. Наверное, данная легенда легла в основу старинного поверья. Оно заключается в том, что супруга не должна обрезать волосы мужу. Ведь, оказывая парикмахерские услуги, женщина как бы лишает его силы. Кроме того, согласно поверью, сделав прическу, возлюбленная может сократить продолжительность жизни представителя сильного пола. Ведь близкие люди беззащитны друг перед другом и в такой ситуации легко лишаются положительной энергии.

Другая примета, связанная с волосами, заключается в том, что стрижка, сделанная в домашний условиях руками жены, способствует ухудшению семейных отношений. Есть вероятность возникновения ссор. Неудивительно, ведь мужчине может не понравиться новая прическа. Тем более если женщина не является профессиональным стилистом.

Кроме того, согласно примете, стрижка, сделанная супругой, способна даже подтолкнуть любимого на измену.

Самое печальное последствие

Специалисты в области эзотерики говорят о том, что, подровняв мужу волосы, женщина заведомо обрекает свои отношения на неудачу.

Именно поэтому многие представительницы слабого пола, даже будучи профессиональными стилистами, не оказывают супругу парикмахерских услуг, даже если он сам их об этом просит.

Однако распад семей, как известно, происходит вследствие многих причин. И прическа – далеко не единственный повод для ссор между людьми.

Как уберечь себя?

Однако негативных последствий можно избежать, если придерживаться таких рекомендаций:

Стараться учитывать все пожелания супруга по поводу прически. Стричь своего избранника только в хорошем настроении.

Не нужно подрезать мужу волосы в состоянии усталости и в плохом расположении духа. Перед тем как делать прическу супругу, надо проверить фазу луны. Для этого следует свериться со специальным календарем.