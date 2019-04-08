11 апреля вступают в силу поправки в административный кодекс, предусматривающие значительное увеличение штрафов за нарушение санитарных норм и правил.

Некоторые штрафы вырастут более чем в 10 раз. Об этом сообщают в департаменте охраны общественного здоровья Нур-Султана, сообщает 365info.

За нарушение, не повлекшее отравление, штраф на физических лиц вырастет с 10 до 30 МРП, для малого бизнеса с 20 до 230 МРП, для среднего — с 40 до 310 МРП, для крупного — со 120 до 1600 МРП.

Если отравление зафиксировано, штрафы для малого бизнеса составят 460 (ранее 300), для среднего — 620 (ранее 400) МРП. Для физических лиц и крупного бизнеса — 200 и 2000 МРП соответственно, как и ныне.