В прокуратуре города Шымкента проведено торжественное собрание посвященное ко Дню защитника отечества и Дню Победы.

На торжественном собрании присутствовали ветераны органов прокуратуры, председатель городского совета ветеранов и сотрудники прокуратуры.

Открывая мероприятие, прокурор города М.Кожабаев искренне поздравил ветеранов прокуратуры и коллег с 74-й годовщиной Победы.

«Мы преклоняемся перед ветеранами Великой Отечественной войны, перед смелыми бойцами, которые продемонстрировали пример мужества и отваги», — объявил минуту молчания в честь погибших.

Председатель Совета ветеранов И.Рысбаев отметил, что сегодня все государственные органы города Шымкента поздравили 54 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 7 ветеранов поздравлены сотрудниками прокуратуры.

Кроме того, прокурор города поздравил своих коллег с Днем защитника Отечества и отметил, что этот день — праздник настоящих патриотов своей страны, которые будут ценить страну, уважать ее историю.

В рамках празднования озвучен приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан о награждении сотрудников.

Мероприятие завершилось праздничным концертом.

Жанар Есенбекова