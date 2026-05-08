Победный май

Шымкент встречает 81-ю годовщину Победного мая без единого участника Великой Отечественной войны… В минувшем году завершился жизненный путь двух последних наших земляков-воинов Великой Отечественной, двух связистов — Нины Мосуновой и Мураталы Толепбергенулы. Этим двум людям посчастливилось перешагнуть 100-летний рубеж… Вечная слава всем воинам Великой Отечественной войны!

…По данным на конец апреля 2026 года, в Шымкенте проживают 1 280 тружеников тыла; 60 вдов лиц с инвалидностью, скончавшихся вследствие ранений или заболеваний, полученных в годы Великой Отечественной войны, не вступивших в повторный брак.

Для каждого из нас 9 Мая — особенный день, священная дата. День скорби, печали, но и гордости за своих дедов-отцов, одержавших победу в кровопролитнейшей войне. Они нам подарили мир…

Примета последних лет в Шымкенте — это смещение акцента в праздновании великого праздника от масштабных мероприятий к простому кругу семьи и родных. Почти исчезли шествия, их проведение всякий раз запрещают под разными надуманными предлогами. Ну и ладно, наверное, им виднее, как надо… Хотя в Алматы проводят «Бессмертный полк» красиво и организованно.

И все равно в Шымкенте тысячи людей накануне и в День Победы устремляются к мемориалу Славы в парке Абая, несут цветы к плитам, на которых высечены имена их родных — участников войны. Спасибо властям, что успели увековечить эту память и за то, что поддерживают порядок на мемориале.

До недавних пор было дико даже представить, что когда-то мы будем отдельно подсчитывать потери, вклад каждой из республик СССР в дело Победы. Теперь это реальность.

Итак, на фронт из Казахстана было призвано более 1 миллиона 200 тысяч человек. Погиб каждый второй… Наши казахстанцы участвовали в самых главных сражениях Великой Отечественной войны: под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге, форсировали Днепр, освобождали Украину, Белоруссию, Молдавию, Прибалтику и Европу, штурмовали Берлин. Около 500 наших земляков удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 51 воин-южноказахстанец.

В Казахстане были сформированы 12 стрелковых и четыре кавалерийские дивизии, семь стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов различных родов войск. К сведению, в ноябре 1941 года в Чимкенте была сформирована 462-я стрелковая дивизия. В феврале 1942-го подразделение было переименовано в 102-ю стрелковую дивизию 2-го формирования. Эта дивизия, в частности, удерживала оборонительную линию на северо-востоке Украины.

Металлурги Казахстана в годы ВОВ выплавляли более трети всей меди в стране. Девять из десяти пуль, выпущенных по врагу, были отлиты из казахстанского, точнее, чимкентского свинца. Шахтеры Караганды добыли в те годы 35 млн тонн угля, Урало-Эмбинские нефтяники — около 900 тыс. тонн нефти. Труженики колхозов дали стране около шести миллионов тонн хлеба, 734 тонны мяса, сотни тысяч шкурок каракуля, сотни тысяч тонн хлопка.

Казахстан принял сотни тысяч эвакуированных из оккупированных фашистами земель, десятки эвакогоспиталей. К нам в республику были перебазированы сотни предприятий, в том числе 19 оборонных заводов, которые круглосуточно поставляли на фронт вооружение, боеприпасы, радиостанции, обмундирование.

Вот данные по Южно-Казахстанской области. В годы войны ЮКО приняла 26 промышленных предприятий, в том числе Воронежский завод кузнечно-прессового машиностроения, Киевский химфармзавод им. Свердлова.

…1 418 дней и ночей длилась эта война. Сколько же точно погибло на ней людей? Цифры в разных источниках разнятся, но ненамного. По данным статистического сборника «Цифры Победы», подготовленного к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, 26,6 млн человек — общие людские потери СССР.

Из этих 26,6 млн человек:

* 5,2 млн умерли на этапах (по дороге в больницы);

* 1,1 млн — от ран в госпиталях;

* 3,4 млн — пропали без вести либо попали в плен;

* еще 555 тыс. человек погибли из-за небоевых факторов — болезней, катаклизмов, расстреляны.

Среди военнослужащих большая часть потерь пришлась на 1941 год, когда погибли 31,8% от их общего числа.

Гражданское население СССР сократилось на 13,6 млн. человек. Среди них 7,4 млн были намеренно истреблены, 2,1 млн погибли на принудительных работах в Германии, а 4,1 млн человек умерли от условий жизни во время оккупации.

Ужас… Обратите внимание на число без вести пропавших — 3,4 миллиона человек! Вы только представьте, в скольких миллионах семей до сих пор не знают, где погиб и похоронен их родной человек!

К счастью, открываются архивы Министерства обороны Российской Федерации, данные о погибших становятся доступны. Что делать нам?

Искать! Не сдаваться! Для поиска пропавшего без вести родственника можно воспользоваться банком данных «Мемориал» — это база Центрального архива Министерства обороны (ЦАМО). Для этого нужно зайти на сайт архива, найти базу погибших в ВОВ, ввести данные родственника (ФИО, год рождения). Вы должны учитывать, что данные могут быть искаженными: возможно, писарь неправильно вписал, бумага испортилась, поисковики неверно расшифровали написанное в личных идентификаторах солдат или же информацию повредило время. Возможно, понадобятся дополнительные сведения: место и время призыва, родственники и прочее. Любая информация важна.

Адрес Центрального архива Министерства обороны РФ (ЦАМО): 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, 74.

Важно собрать максимум информации: письма — по штемпелю на конверте можно узнать номер полевой почтовой станции (ППС). По нему можно установить номер военного подразделения. На сайте «Солдат» в разделе «Справочники» представлена наиболее полная информация по ППС.

Возможно, ваш пропавший без вести родственник был офицером. А на военных из офицерского состава заводится личное дело.

Возможно, ваш родной был ранен в бою, на него должна быть заведена карточка пациента госпиталя. Ее можно найти в филиале ЦАМО военно-медицинских документов (Спб). Отправляйте запрос лично заказным письмом, а не по электронной почте. Ответ придется подождать. Указывайте в запросе все, что знаете о родственнике, приложите фотокопии имеющихся документов.

Пишите на адрес: филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации

(военно-медицинских документов, г. Санкт-Петербург), 191180, г. Санкт-Петербург, Лазаретный переулок, дом 2. Приемная архива +7 (812) 315-73-28.

Если ваш без вести пропавший родственник был в плену или лагерях НКВД, то данные могут быть в архивах ФСБ, филиалах по последнему месту жительства солдата. Вы можете отправить письменный запрос по адресу: 101000, г. Москва, ул. Большая Лубянка, дом 2 (Центральный архив ФСБ).

Ищите и здесь: база данных «Подвиг народа», Центральный архив Министерства обороны, Общество Красного Креста, объединение «Саксонские мемориалы» в память жертв политического террора (Дрезден), Международная служба розыска, ресурсы «Мой полк», ВГД и многие другие.

Стучитесь во все двери! Не теряйте надежды! Возможностей поиска становится все больше.

Фарида Шарафутдинова