Участницы Парада Победы вернулись в Шымкент

На вокзале Шымкента торжественно встретили 12 военнослужащих женщин, участвовавших в Параде Победы в Астане, посвящённом Дню защитника Отечества и 80-летию Победы.

Несмотря на поздний час, перрон наполнился праздничной атмосферой: командование гарнизона, родные и сослуживцы встретили женщин цветами, аплодисментами и словами благодарности.

Заместитель начальника гарнизона подполковник Куаныш Айдынгалиев отметил важность участия каждой военнослужащей в историческом параде, который прошёл впервые за восемь лет.

Подготовка к выступлению заняла 45 дней и потребовала выносливости, дисциплины и строевой подготовки.

Все участницы достойно представили регион.