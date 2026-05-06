Токаев выступил на церемонии вручения наград и воинских званий

Глава государства выступил на торжественной церемонии вручения государственных наград и воинских званий. Президент – Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил офицеров, солдат и всех участников мероприятия с Днём защитника Отечества и Днём Победы.

В своём выступлении он подчеркнул, что оба праздника объединяет общий смысл — преемственность героических традиций народа. В эти дни чествуют не только действующих защитников страны, но и отдают дань памяти героям, павшим за Родину в годы войны.

Президент отметил мужество казахского народа, который во все времена отстаивал независимость страны, демонстрируя сплочённость и силу духа. По его словам, сохранение этого наследия и верность заветам предков остаются священным долгом нынешнего поколения.

Глава государства также связал эти ценности с недавними политическими преобразованиями. Он подчеркнул, что референдум по конституционной реформе стал проявлением ответственности граждан за будущее страны и подрастающего поколения. По его словам, сделанный народом выбор имеет судьбоносное значение.

Президент отметил, что Конституция является надёжной основой государственности и суверенитета Казахстана. В ней закреплены ключевые ценности — защита независимости, соблюдение прав и свобод граждан, повышение благосостояния и укрепление национального единства.

Особое внимание, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, уделяется развитию человеческого капитала, образования, науки и инноваций. Это определено как стратегический курс государства.

Глава государства заявил, что Казахстан движется к построению справедливого, сильного и современного государства, где главенствуют закон и порядок, а гражданам обеспечены равные возможности. Он подчеркнул, что достижение поставленных целей возможно только при сохранении единства и стабильности в обществе.