День Победы в Шымкенте. Хорошо отметили. Но могли бы лучше!

Берегите мир!

То, чего мы так трепетно ждали – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, – свершилось. Эту праздничную, юбилейную дату широко, с небывалым размахом отметили во многих странах мира.

Глава государства в своей поздравительной речи к нам, соотечественникам, отметил, что этот знаменательный юбилей каждый казахстанец празднует с особым чувством огромной благодарности перед поколением победителей. Кровопролитная война с фашизмом оставила неизгладимый след в истории нашего народа.

«Мы бережно храним память о боевых и трудовых подвигах наших соотечественников. Свято чтим имена героев, показавших подлинный пример самоотверженности и мужества, окружаем заботой и поддержкой ветеранов, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – День Победы еще раз напоминает нам, как важно беречь мир, дружбу и спокойствие на нашей земле. Убежден, что эти незыблемые ценности всегда будут твердой основой благополучия нашего народа и поступательного прогресса Казахстана».

Накануне

Основные торжества, посвященные Дню Победы, в Шымкенте проходят на мемориале «Даңқ» (Славы) в парке Абая.

Любому празднику предшествуют уборка и подготовка. Так было и на этот раз. Личный состав бригады территориальной обороны, дислоцированной в Шымкенте, в рамках республиканской кампании «Таза Қазақстан» и в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне провел уборку мемориала «Даңқ». Эти работы координировал командир бригады полковник Бахытжан Ашимов.

В мероприятии приняли участие порядка 50 военнослужащих, которые очистили от мусора более тысячи квадратных метров территории, а также вымыли и привели в порядок прилегающую зону мемориала. Выполненную работу воины восприняли как малую часть их благодарности за ратный подвиг солдат Великой Отечественной.

Шымкент. 9 мая

… Раннее утро 9 мая в Шымкенте выдалось несколько хмурым, даже дождливым. Но и это не помешало шымкентцам самим, без принуждения, что называется, по желанию собственной души и зову сердца, прийти на мемориал Славы. Самые «ранние птахи» и дисциплинированные даже сорганизовались в мини-акцию «Батырларға тағзым» («Поклон героям») и прошли с портретами своих ветеранов по тротуару улицы Рыскулбекова от стадиона имени Кажымукана до обелиска «Даңқ».

Одни из участников акции «Батырларға тағзым» – семья Авериных. Обратила внимание на один из их штендеров: на фотографии – трое маленьких детей. Я попросила Ольгу Аверину рассказать о тех, кто запечатлен на фото.

«Эти детишки – моя мама в детстве со своими братьями. Жили они в селе Орловка, возле Байжансая, это Сузакский район. Маме было десять лет, когда началась война. Отец ушел на фронт. А мать (моя бабушка) и трое ее детей работали в поле, в шахте в Байжансае, возили свинцовую руду из шахт на фабрику. Мама вспоминала, что мешки с рудой (капы) были очень тяжелыми, их грузили на полуторку ГАЗ. Мама, такая маленькая, водила эту полуторку, когда в селе уже практически не осталось мужского населения. Возили руду и днем, и ночью. Однажды машина заглохла. До фабрики оставалось небольшое расстояние. Работу надо было завершить. И дети сделали это! Они вручную выгрузили и перетаскали мешки до места назначения… Дети работали в поле, собирали пшеницу после комбайна – колоски, картошку, морковь. Мама вспоминала, как хотелось съесть хоть зернышко, хоть морковочку, но нельзя: это же колхозное, это на фронт!

А ее семилетний брат Вася приучил своего осла возить мешки с рудой на фабрику, а потом возвращаться домой самостоятельно. В восемь лет этот «мужичок» сам перекрыл крышу!

Маму звали Вера Тимофеевна Васильченко, а брата – Василий Тимофеевич.

…С войны их отец вернулся, но не сразу. Казалось, вот уже Победа. Вот подъезжает этот поезд, который все ждали… А поезд проехал мимо, отец успел только помахать им рукой и… поехал дальше на Дальний Восток. Он участвовал и там в военных действиях. Вернувшись, работал водителем скорой помощи. Получил автомобиль «Победа» в подарок. Моя мама работала телефонисткой, потом – на нефтебазе. Это уже было здесь, в Шымкенте. Ее не стало два года назад», – рассказала Ольга Аверина.

Вот такую историю я узнала в день 80-летия Победы. Делюсь ею с вами.

… У Вечного огня собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания. Люди возлагали цветы к Вечному огню. Затем народ разошелся по парку: кто-то направился возлагать цветы к плитам с именами своих фронтовиков, другие стали зрителями театрализованных представлений и фронтовых сцен, посвященных Великой Победе.

Артисты Шымкентского академического казахского драмтеатра имени Ж. Шанина, а также русского и узбекского драмтеатров города воссоздали на сцене эпизоды сражений, погрузив зрителей в атмосферу огненных лет.

Затем состоялся праздничный концерт, посвященный 80-летию Победы. Шымкентские артисты исполнили песни, напомнившие слушателям о героических годах войны: «Катюша», «Синий платочек», «Три танкиста», «День Победы» и другие. На центральной аллее парка Абая вместе с народом пели участники хора ветеранов.

Гостей праздника пригласили отведать фронтовой каши на импровизированной военно-полевой кухне.

Одна из изюминок праздника в Шымкенте – фотовыставка, приуроченная к юбилею Победы. На ней были представлены снимки из личного архива фотографа Максата Шагырбая, который с 2012 года собирал фотографии ветеранов. Каждый кадр запечатлел моменты их жизни. Морщины на лицах ветеранов – это прежде всего отражение военных лет, прожитой ими непростой судьбы, а сами фотографии – своеобразная летопись памяти.

Пожелание

Спасибо за безупречную организацию праздника! За все проведенные мероприятия, за внимание к ветеранам.

Благодарность народа была бы еще больше, если бы заранее разрешили, а главное – оповестили народ и помогли грамотно провести акцию «Батырларға тағзым». А то смотришь в новостях и соцсетях, как эта акция прошла в Алматы… Так радостно за них и так обидно за нас. Шымкентцы тоже могли бы также достойно и масштабно провести это шествие. Как власть этого не поймет?! Это же наша общая история! Это то, чем можно и нужно гордиться! На этом можно строить патриотическое воспитание, привязывая те факты к современности. Поймите же и вы это наконец…

С юбилеем Великой Победы, земляки!

Фарида Шарафутдинова