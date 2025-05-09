Театрализованные постановки и фронтовая каша в честь 80-летия Победы

Жители Шымкента с самого утра собрались у мемориала «Даңқ», где прошло торжественное мероприятие «Великая Победа — наследие поколений».

Сначала собравшиеся возложили цветы к «Вечному огню» и почтили память павших воинов минутой молчания.

Затем гости направились на площадку «Фронтовая поляна», расположенную в парке Абая. Здесь ветеранам и участникам мероприятия предложили попробовать «фронтовую кашу». Ветеран войны Мураталы Толепбергенулы признался, что до сих пор помнит вкус этого блюда. Ведь именно пшённая каша была одной из немногих радостей солдат в тяжелые военные годы.

В рамках торжества зрителям показали театрализованную постановку, посвящённую подвигу наших предков во Второй мировой войне. Артисты Шымкентского академического казахского драматического театра имени Ж. Шанина, а также русского и узбекского драматических театров города воссоздали на сцене эпизоды сражений, погрузив зрителей в атмосферу огненных лет.

Затем состоялся праздничный концерт, посвящённый 80-летию Победы. Шымкентские артисты исполнили патриотические песни, напомнившие о героических годах войны: «Катюша», «Синий платочек», «Три танкиста», «День Победы» и другие.

Также в парке Абая была организована фотовыставка, приуроченную к юбилею Победы. На ней представлены снимки из личного архива фотографа Максата Шагырбая, который с 2012 года собирал фотографии ветеранов. Каждый кадр запечатлел моменты их жизни, судьбы и истории. Морщины на лицах ветеранов — это отражение военных лет, а сами фотографии служат летописью памяти для будущих поколений.