Что общего между успешными спортсменами и бизнесменами, рассказали участникам форума «Баста!» в Шымкенте

Поделиться с молодежью своими успехами, «заразить» смелыми идеями, дать толчок развитию бизнес-инициативы и здоровым амбициям – с такой целью был проведен форум молодежи «Баста!»(«Начни!»), организованный Палатой предпринимателей г. Шымкент. В помощь молодым людям, обучающимся на первом потоке проекта «Жас кәсіпкер», пришли амбассадоры –реальные self-made-бизнесмены, которые, начав с нуля, достигли реальных результатов , набив «шишки» и научившись преодолевать всяческие барьеры.

Начиная работу форума, модератор мероприятия – директор Палаты предпринимателей г. Шымкент Нурлан Кабиштаев, отметил, что проект «Жас касипкер» – это не только обучение начинающих предпринимателей, это еще и мотивационные встречи с предпринимателями, которые дают возможность молодежи узнать секреты эффективного бизнеса, задать интересующие вопросы, вдохновиться на создание своего дела.

«»Жас касіпкер» – это, можно сказать, подарок от Нацпалаты «Атамекен» в Год молодёжи, — отметил модератор. — Проект является аналогом проекта «Бастау» и предполагает компоненты по обучению и индивидуальному сопровождению каждого стартапа опытным бизнес-тренером. Благодаря этому проекту молодые люди 19-29 лет без постоянного заработка, но с деловой хваткой получат возможность приобрести новые знания и навыки, в конечном счете открыть собственное дело. После участия в проекте у молодежи будет возможность получить гранты и льготное финансирование в качестве первоначального капитала для бизнеса. Это беспрецедентная возможность стать предпринимателями: очень много средств в этом году выделено на грантовое финансирование и большое количество самих грантов (4 тысячи грантов на Шымкент!)»

Спикерами форума и наставниками молодых предпринимателей выступили пять бизнесменов, все они в прошлом обычные простые люди, начинавшие свое дело, не имея никакого опыта.

Первый спикер — Арман Оспанов, 29-летний казахстанский боец смешанных единоборств, трёхкратный чемпион мира по боевому самбо, трёхкратный обладатель кубка мира по боевому самбо и двукратный чемпион Азии по бразильскому джиу-джитсу.

«Между успешными бизнесменами и спортсменами есть много общего: все они достигают цели через труд и упорство. Но еще больше их объединяет стремление выиграть, борьба до последнего за себя, свое дело и команду. Безусловно, успеха добивается тот, кто уверен в собственных силах, верит в достижимость своей мечты. В профессиональном спорте говорят: иди прямо к цели, не замечая препятствий, падай и поднимайся, получай удары, но продолжай идти вперед! Точно так же и в бизнесе», — напутствовал прославленный боец, отмечая, что именно этот постулат помог и ему, спортсмену, состояться и в предпринимательстве.

Арман призвал молодежь быть патриотами даже в бизнесе. Считает патриотичным не поддерживать иностранных производителей, а производить свое, казахстанское, создавая национальные бренды.

Второй спикер – директор и основатель шымкентской ковровой фабрики «Бал текстиль» Талгат Исхаков. Его фабрика за короткий срок смогла стать лидером по производству и продаже ковров в Казахстане и, более того, вышла на экспорт в ближнее и дальнее зарубежье. Как этого удалось добиться? Спикер рассказал, как тяжело начинался его путь к бизнесу.

Талгат Исхаков родился в аульской глубинке, в пять лет лишился отца. В детстве пас скот и заготавливал сено на зиму. Отучившись в пединституте, работал учителем в школе. Но в лихие 90-ые, когда зарплаты не выдавались месяцами, вынужден был уйти на базар торговать. Долгое время продавал ковры иностранного производства, тогда-то он и освоил все азы этого дела. Талгат Исхаков считает, что умение продавать, находить рынки сбыта – это самое главное для бизнесмена. Именно это качество оценил в нем турецкий производитель ковров, с которым он потом вкупе открыл большую ковровую фабрику. Турецкий компаньон знал, как делать ковры, но не смыслил, куда продавать. А Талгат Исхаков, знал, как и куда сбывать товар, но представления не имел, как производить ковры.

«Когда начинаешь свое дело, самое главное – самому пройти все ступени в этом деле — от низшей до последней, не лениться, верить в себя и никогда не опускать руки. Нужно досконально знать хотя бы одно ремесло, будь то пошив обуви или продажа», — уверен Талгат Исхаков.

Следующий спикер – директор современной мебельной фабрики «Мега смарт» Сергей Хегай попобовал себя в бизнесе в 16 лет, будучи школьником. Он рассказал свою историю, как простой шуруповерт довел его до фабрики.

«Первый мой бизнес – аренда бутика продовольственных товаров — провалился с треском. Как впрочем, и два других – с видеопрокатом и производством поп-корна. Но мне помог случай, — рассказал Сергей. — Когда наш знаменитый Верхний рынок стали переделывать под бутиковую систему, мой дядя доверил мне изготавливать стеллажи для этих бутиков. Делать я это не умел, поэтому я нанял мебельщиков, которым пообещал большой объем работ. Но и этот проект не сросся. Но моя ответственность перед мебельщиками, которых я обнадежил, заставила меня действовать по-другому: я начал искать для них заказы через объявления. Вот так, раз за разом у нас появлялись клиенты. Пришла необходимость найти дизайнера мебели, впрочем, потом я сам стал дизайнером. Затем понадобились станки. В 2006-ом году я привез из Китая первый станок за 1200 долларов. И вот так планомерно за 12 лет мы превратились в мебельную фабрику».

Сергей назвал и посоветовал начинающим предпринимателям три лайфхака, которые сделали его успешным бизнесменом:

Разбейте свое время на 2 половины: 50 процентов своего каждодневного времени тратьте на рутинную работу, на быт, на то, что не развивается. Другие 50 процентов тратьте на развитие: себя, компании, людей (читание книг, встреча с партнерами, работа над маркетингом, который увеличивает круг ваших клиентов и тд) Инвестируйте свои деньги только в активы. Если ты вкладываешь свои деньги в актив (станок, товар, производственное помещение), который генерирует деньги, тогда вы будете расти. Если вкладывать деньги в пассив (автомобиль, дом и тд.), то это может привести к банкротству. К примеру, если имеешь доход в 100 тысяч долларов, то в пассив можно вложить не больше 10 тысяч, а 90 тысяч нужно инвестировать в актив. Если вы имеете идею, то доказывайте всем, что она – лучшая!

Очень интересна история следующего спикера – молодого основателя и управляющего компании «Global кофе» Аята Азимова.

После окончания вуза он с двумя друзьями работал вахтовым методом на «Тенгиз-шевройл». И когда после вахты они возвращались в Шымкент, думали, как и чем заняться. Появилась идея открыть кофе-бар. Поанализировав и прошерстив весь город, друзья поняли, что в Шымкент необходимо привезти формат «кофе с собой», так как подобного формата здесь не было.

«Мы не знали, как набрать в команду правильных людей, не знали, что нам необходим управляющий персонал, не знали, как выбрать подходящее оборудование. В начале пути из-за нечетких распределений обязанностей у нас часто возникали конфликты. Только после того, как мы начали нанимать правильных людей, мы смогли переключиться на другие проекты. Конечно, нужен еще правильный тайм-менеджмент»

А еще успешной составляющей бизнеса Аят Азимов считает networking — умение строить связи. Это бесценный навык для бизнеса. Ведь бизнес, по его словам, — это отношение людей, а не денег.

Последний спикер — Нурлан Жакеев, автор инновационного проекта, основатель компании «Vacuummatic», производящей оборудование для вакуумной упаковки. Это тот классический случай, когда говорят: бизнес начинался с маленького гаража. Именно так, начиная с чертежей и инструментов, Нурлан вместе с другом собирал первый станок для вакуумной упаковки. Теперь у него целый завод, который производит такое оборудование. По мнению Нурлана, главное в бизнесе – не бояться начинать, даже если это инновационный проект. И вообще не бояться трудностей. Молодые люди в зале поинтересовались: как лично он мотивирует свою команду?

«Сегодня хорошего специалиста высокой зарплатой не удивишь, потому что такой специалист всегда заработает деньги. Его можно мотивировать хорошими условиями труда. Человек на работе проводит времени большую часть жизни, больше, чем с семьей или родственниками. Поэтому важно создавать для него комфортное рабочее место. Есть такие компании, где уборная стоит дороже, чем приемная. И я их понимаю».

Участники долго не отпускали предпринимателей. Отметив высокую продуктивность форума, они поблагодарили организаторов за возможность получить новые советы и мотивацию, подзарядиться новыми идеями и общением с self-made-бизнесменами.

«Такие мероприятия мотивируют нас к работе над собой, к тому, чтобы мы добивались своих целей. Для нас это очень ценно», — отметили участники форума.