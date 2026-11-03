Какие половые инфекции чаще всего обнаруживают в Шымкенте и чем они опасны?

Уреаплазма, гарднерелла, хламидиоз и вирус папилломы человека — эти инфекции и микроорганизмы чаще других выходили за пределы нормы в результатах лабораторных исследований «Олимпа». Особое внимание привлекает ВПЧ-16: за несколько месяцев зарегистрировано 199 случаев его выявления.

Какие инфекции действительно опасны? Почему человек может годами не подозревать о заболевании и чем грозит самолечение антибиотиками? Уролог-андролог Алиайдар Сейдилахан и гинеколог-эндокринолог Айгерим Саухатова рассказали в подкасте «Диагноз», с какими проблемами сталкиваются пациенты в Шымкенте и какие ошибки могут повлиять на репродуктивное здоровье.

Какие половые инфекции чаще выявляли в Шымкенте?

Лаборатория «Олимп» проанализировала результаты исследований за период с 1 июля по 14 октября 2026 года. Среди наиболее частых отклонений специалисты отмечают:

уреаплазменную инфекцию;

Gardnerella vaginalis (гарднереллу);

цитомегаловирус;

хламидийную инфекцию.

Отдельного внимания заслуживают результаты исследований на вирус папилломы человека. Среди выявленных типов ВПЧ наиболее заметным стал генотип 16 — зарегистрировано 199 случаев. Это вирус высокого онкогенного риска, связанный с развитием рака шейки матки. Однако положительный анализ ещё не означает, что у женщины обнаружено онкологическое заболевание.

Врачи обращают внимание и на другую особенность: далеко не каждый обнаруженный микроорганизм требует немедленного лечения. Например, уреаплазма может присутствовать даже у человека без каких-либо жалоб. А хламидийная инфекция способна долго оставаться незамеченной и при отсутствии своевременной диагностики привести к серьёзным последствиям.

Уреаплазма, гарднерелла и хламидиоз: какие инфекции действительно опасны?

Результат ПЦР-анализа с обнаруженной уреаплазмой нередко становится поводом для паники. Однако, по словам гинеколога Айгерим Саухатовой, само присутствие этого микроорганизма ещё не означает заболевание, которое необходимо лечить антибиотиками. Уреаплазма может встречаться и у здоровых людей. Решение о лечении принимается с учётом жалоб, признаков воспаления и клинической картины.

Гарднерелла связана с бактериальным вагинозом. При этом состоянии нарушается баланс микрофлоры влагалища: количество полезных лактобактерий уменьшается, а другие микроорганизмы начинают активно размножаться. Одними из характерных признаков могут быть неприятный запах и необычные выделения.

«Если гарднереллу или уреаплазму нашли в анализе, а пациентку ничего не беспокоит, лечить до «чистого» результата не обязательно. К бесплодию это не ведёт», — объясняет Айгерим Саухатова.

Совсем другая ситуация с хламидиями, гонококками и трихомонадами. Эти инфекции требуют медицинского лечения и при отсутствии выраженных симптомов. Тактику терапии и обследования определяет врач.

Главная ошибка пациентов — самостоятельно назначать себе антибиотики или пытаться избавиться от любого обнаруженного микроорганизма без консультации специалиста.

Почему половые инфекции могут годами протекать без симптомов?

Отсутствие боли, выделений и дискомфорта многие воспринимают как доказательство того, что со здоровьем всё в порядке. Но некоторые инфекции способны длительное время никак себя не проявлять.

«У нас в голове у мужчин: если не течёт — всё идеально. Но есть инфекции, при которых течёт, и есть те, при которых нет», — рассказывает уролог-андролог Алиайдар Сейдилахан.

Например, хламидиоз может протекать бессимптомно. Человек продолжает жить привычной жизнью, не подозревая о заболевании.

Врач приводит пример: мужчина связывает появление выделений с застольем и употреблением алкоголя. Однако инфекция могла находиться в организме гораздо раньше. Алкоголь не является причиной заражения. Просто появление симптомов совпало с определёнными обстоятельствами. Поэтому ориентироваться исключительно на самочувствие нельзя. После незащищённого случайного контакта необходимо обратиться к врачу и пройти обследование в подходящие сроки, даже если никаких жалоб нет.

Какие половые инфекции могут привести к бесплодию?

Одна из самых тяжёлых историй, которыми поделилась гинеколог Айгерим Саухатова, касается 19-летней пациентки. Девушка вместе с молодым человеком обращалась к нескольким врачам. На УЗИ обнаруживали жидкость в маточных трубах. Дальнейшее обследование выявило хламидийную инфекцию и гидросальпинкс — патологическое скопление жидкости в маточных трубах. По словам специалиста, в каждой из двух труб скопилось около шести сантиметров жидкости. Лечение не помогло. В итоге обе маточные трубы пришлось удалить. Для девушки это означало потерю возможности забеременеть естественным путём. По словам врача, в дальнейшем единственным вариантом стать мамой оставалось ЭКО.

«Самое страшное, что молодой человек в итоге ушёл. Сказал, что у него нет планов на ней жениться», — вспоминает гинеколог.

Но инфекции могут приводить к серьёзным последствиям и для мужчин. Алиайдар Сейдилахан рассказывает о пациенте, который ещё в молодости столкнулся с инфекцией. Мужчина самостоятельно купил антибиотик в аптеке, принимал его несколько дней, после чего симптомы исчезли. Он решил, что проблема устранена. Однако после свадьбы выяснилось, что у пары не получается завести ребёнка. Обследование показало, что семявыносящие протоки с обеих сторон оказались закрыты.

Среди инфекций, способных привести к нарушениям репродуктивного здоровья, врачи называют хламидиоз, гонорею и трихомониаз. У женщин они могут вызывать воспалительные процессы, непроходимость маточных труб, бесплодие и повышать риск внематочной беременности. У мужчин также возможны осложнения, влияющие на способность к зачатию. Поэтому исчезновение симптомов после самостоятельного приёма антибиотиков не означает, что инфекция вылечена.

Если инфекцию нашли у жены, значит ли это, что она изменила?

Это один из самых конфликтных вопросов, который может возникнуть в семье после получения результатов анализов. Врачи подчёркивают: обнаружение инфекции у одного из супругов не всегда позволяет определить, когда именно произошло заражение и кто был его источником. Некоторые инфекции могут длительное время протекать без симптомов. Поэтому ситуация, когда у женщины обнаружили инфекцию, а у мужчины анализ оказался отрицательным, сама по себе не доказывает измену. При этом важно различать микроорганизмы. Уреаплазма, микоплазма и гарднерелла сами по себе не являются доказательством неверности партнёра.

Хламидиоз, гонорея и трихомониаз относятся к инфекциям, передающимся преимущественно половым путём. Версии о заражении через баню или чужое бельё врачи не считают убедительными. Однако даже анализ не позволяет установить точную дату заражения.

Специалисты рекомендуют в случае выявления инфекции не заниматься взаимными обвинениями, а обратиться за медицинской помощью обоим партнёрам. Иначе после лечения одного человека возможно повторное заражение.

ВПЧ-16: обнаружили вирус — это уже рак?

В статистике лаборатории «Олимп» за рассматриваемый период зарегистрировано 199 случаев выявления ВПЧ-16. Этот генотип относится к типам вируса папилломы человека высокого онкогенного риска. Он связан с развитием рака шейки матки, поэтому требует внимания и дальнейшего наблюдения. Однако положительный анализ не означает, что у женщины уже есть онкологическое заболевание.

«Многие, услышав про папилломавирус, думают: у меня точно онкология. Это не так. Обнаружение 16-го типа — ещё не рак», — объясняет Айгерим Саухатова.

После выявления ВПЧ врач может назначить цитологическое исследование. Если обнаруживаются изменения, проводится дополнительная диагностика — кольпоскопия, а при необходимости биопсия. Именно совокупность результатов позволяет оценить состояние шейки матки и определить дальнейшую тактику. Гинеколог напоминает и о важности профилактических обследований. Не стоит избегать скрининга из-за стеснения или страха перед осмотром.

Бесплодие — не только женская проблема: почему мужчинам тоже нужно обследоваться?

В обществе до сих пор распространено убеждение: если в семье нет детей, искать причину нужно прежде всего у женщины. Однако врачи считают такой подход неправильным. Причина бесплодия может быть как со стороны женщины, так и со стороны мужчины.

«Многие мужчины считают: эрекция есть, семяизвержение есть — значит, всё идеально. Но это не так», — говорит Алиайдар Сейдилахан.

Нормальная половая функция не гарантирует нормального качества спермы и способности к зачатию.

Гинеколог также обращает внимание на распространённую семейную практику: родственники приводят к врачу невестку, требуют обследования женщины, но при этом сам мужчина остаётся вне медицинского внимания. Правильная тактика — обследование обоих партнёров одновременно. Если беременность не наступает, женщине необходимо обратиться к гинекологу, мужчине — к урологу или андрологу.

Когда вести дочь к гинекологу, а сына — к урологу?

Репродуктивное здоровье важно контролировать не только во взрослом возрасте. Некоторые нарушения можно выявить ещё в детстве, если родители вовремя обращаются к специалистам. По словам Алиайдара Сейдилахана, мальчиков необходимо показать урологу в возрасте до двух лет. К этому времени яички должны опуститься в мошонку. Если этого не произошло, речь может идти о крипторхизме — состоянии, при котором одно или оба яичка остаются за пределами мошонки.

Врач объясняет, что для нормального образования сперматозоидов необходима температура ниже температуры тела. В мошонке она примерно на 2–6 градусов ниже. Если яичко остаётся в паховой области, оно подвергается перегреву, что может нарушить его развитие. Второй важный период — с 10 до 15 лет. Это время полового созревания, когда активно развиваются половые органы и формируется репродуктивная система.

У девочек также важно следить за развитием организма. По словам Айгерим Саухатовой, первый профилактический визит к гинекологу желательно организовать с началом менструаций — обычно в возрасте 12–14 лет. Если месячные не начались к 15–16 годам, отсутствует развитие молочных желёз или половое созревание заметно отличается от возрастной нормы, необходимо обратиться к специалисту.

Гинеколог приводит историю 24-летней пациентки, которая после четырёх лет брака обратилась из-за отсутствия беременности. Обследование показало врождённое отсутствие матки и влагалища при сохранённых яичниках. В другом случае 18-летнюю девушку привели к врачу с недоразвитой маткой. До этого мама два года ждала, что ситуация изменится самостоятельно. Специалист подчёркивает: своевременная диагностика имеет принципиальное значение. При этом первый осмотр девочки, которая не живёт половой жизнью, не обязательно предполагает гинекологическое кресло. Врач может провести обследование с помощью УЗИ через переднюю брюшную стенку.

Какие анализы мужчине стоит сдать перед свадьбой?

Уролог-андролог Алиайдар Сейдилахан рекомендует мужчинам не откладывать заботу о репродуктивном здоровье до момента, когда возникнут трудности с зачатием.

Врач называет три исследования, которые могут входить в базовое обследование:

Спермограмма — позволяет оценить основные характеристики спермы, включая подвижность сперматозоидов. Морфология сперматозоидов — показывает особенности их строения. УЗИ мошонки — помогает оценить состояние органов мошонки.

Если мужчина ранее жил половой жизнью, врач также рекомендует пройти обследование на инфекции с учётом анамнеза и показаний. Важно помнить, что конкретный объём диагностики определяет специалист.

Частые вопросы пациентов

В завершение разговора врачи ответили на частые вопросы, которые часто возникают у пациентов.

Можно ли заразиться повторно после лечения?

Да. Перенесённая инфекция не формирует универсальной защиты от повторного заражения.

Защищает ли презерватив на 100%?

Нет. Однако правильное использование презерватива существенно снижает риск передачи многих инфекций.

Можно ли заразиться в бане?

По словам уролога, перечисленные инфекции не передаются через посещение бани. При этом высокая температура может быть неблагоприятна для качества спермы при некоторых нарушениях.

Если есть эрекция и семяизвержение, значит ли это, что мужчина здоров?

Нет. Для оценки репродуктивной функции необходимы специальные исследования.

Если в семье нет детей, обследоваться должна только женщина?

Нет. Мужчина и женщина должны проходить диагностику одновременно.

Если нет симптомов, значит, инфекции нет?

Нет. Некоторые инфекции могут длительное время протекать бессимптомно.

Что советуют врачи Шымкента?

Алиайдар Сейдилахан призывает мужчин ответственно относиться к собственному здоровью и здоровью будущей семьи. Если у мужчины была половая жизнь, важно пройти обследование и при необходимости лечение до планирования брака и рождения детей.

Айгерим Саухатова напоминает женщинам о профилактических визитах к гинекологу, регулярности менструального цикла и необходимости заранее планировать беременность.

Оба специалиста сходятся в одном: стеснение, страх осуждения и надежда на то, что проблема исчезнет сама, не должны становиться причиной отказа от медицинской помощи.

Отсутствие симптомов не гарантирует отсутствия инфекции. Обнаружение микроорганизма не всегда означает необходимость лечения. А проблемы с зачатием нельзя автоматически считать исключительно женской ответственностью.

Забота о репродуктивном здоровье — общая задача обоих партнёров.

Источник статистики: лаборатория «Олимп», результаты исследований за период с 1 июля по 14 октября 2026 года.