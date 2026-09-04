Лучшие бизнес-проекты Шымкента получат шанс на грант

В Шымкенте определяют лучших участников проекта «Одно село — один продукт». Из почти 60 претендентов в финальный этап прошли 20 предпринимателей, представивших бренд-комитету свою продукцию.

Среди участников — мастерица Перизат Шадиярбек, которая создаёт керамические украшения и отправляет их по Казахстану и за рубеж. В случае победы она планирует приобрести новую печь и увеличить объёмы производства.

Ещё одна участница, Салтанат Пернибекова, производит натуральные йогурты, курт и другую кисломолочную продукцию. Предпринимательница намерена расширить ассортимент и начать выпуск сыров.

Всего участники представили мёд, напитки, мясную и кондитерскую продукцию, сушёные фрукты, одежду и изделия из кожи.

По итогам заседания выберут десять лучших проектов. Победители смогут претендовать на гранты до 5 млн теңге и направить средства на развитие собственного бизнеса.

Полный сюжет смотрите по ссылке.