Департаментом государственных доходов по г.Шымкент продолжаются рейдовые мероприятия по взысканию сумм задолженности.

Департаментом государственных доходов по г.Шымкент совместно с Департаментом полиции и Региональной палатой частных судебных исполнителей в рамках исполнительного производства продолжаются рейдовые мероприятия по взысканию сумм задолженности прошлых лет физических лиц.

В ходе мероприятия, сотрудники органов государственных доходов сверяют данные о наличии задолженности по базе и в случае неуплаты осуществляют водворение транспортного средства на штрафстоянку.

В результате с 726 автовладельцев взыскано в бюджет свыше 29,0 млн тенге и 34 автотранспортных средства водворены на штрафную стоянку.

Кроме того, проводятся подворные обходы, по результатом которых взыскано в бюджет 3 млн 106 тыс. тенге налогов.

Налоговики напоминают, что до 31 декабря 2020 года проводится налоговая амнистии для физических лиц путем списания пени по налогам на имущество, землю и транспорт. Единственное условие: необходимо оплатить сумму основного долга за прошлые годы.

Так, в настоящее время 36 054 налогоплательщиков воспользовались амнистией и погасили 403 млн 267 тыс 649 тенге, по которым списана пени 59 млн 801 тыс 955 тенге.

Так же, обращаем внимание, что срок уплаты налога на транспортные средства за 2020 год до 31 декабря 2020 года.