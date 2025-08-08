Налог на имущество в Казахстане будут считать по-новому

Комитет госдоходов раскрыл, кто и как будет оценивать стоимость объектов налогообложения со следующего года, сообщает inbusiness.kz.

С 2026 года в Казахстане изменится порядок расчета налога на имущество физических лиц. Обновленный механизм, уже получивший в общественном дискурсе название «налог на роскошь», будет учитывать оценочную стоимость недвижимости, установленную государственной корпорацией «Правительство для граждан».

По информации ведомства, для исчисления налога будет использоваться не рыночная, а заниженная оценочная стоимость жилья и дачных построек, которую определяет уполномоченный оператор.

«Стоимость объектов налогообложения, определяемая НАО, значительно ниже рыночной стоимости таких объектов», — пояснили в КГД.

Таким образом, даже с учетом потенциального введения повышающих коэффициентов налоговая нагрузка на граждан будет рассчитана на основе более «мягкой» базы, что должно снизить общий финансовый эффект для собственников.

Согласно статье 600 Налогового кодекса, местные представительные органы (маслихаты) имеют право увеличивать коэффициент на жилую недвижимость до 50%. Такое решение должно быть принято до 1 декабря года, предшествующего налоговому периоду, и вступает в силу с 1 января.

В случае несогласия с начисленной суммой граждане смогут обжаловать налог в вышестоящем органе или в суде. Такая возможность предусмотрена статьей 199 Налогового кодекса.

Несмотря на озабоченность части экспертов, в КГД утверждают, что новая модель исчисления налога направлена на снижение фискальной нагрузки на население. Использование оценочной стоимости, существенно отличающейся от рыночной, должно обеспечить баланс между интересами государства и граждан.

Ранее эксперты предупреждали, что изменения могут повлечь за собой рост числа налогоплательщиков, попадающих под действие повышающих коэффициентов. Однако в налоговом комитете уверяют: система будет выстроена таким образом, чтобы избежать чрезмерной фискальной нагрузки на население.