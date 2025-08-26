Шымцентцы задолжали 35 миллионов тенге по имущественному налогу

В Шымкенте жителям напоминают о необходимости вовремя платить имущественные налоги. Если этого не делать, сумма долга быстро растёт из-за пени, а потом подключаются судебные исполнители. В итоге вместо небольшой оплаты люди сталкиваются с большими расходами и ограничениями.

35 миллионов тенге задолжали шымкентцы по имущественному налогу. Злостными неплательщиками оказались больше 7 тысяч человек. Как рассказали в управлении государственных доходов, все материалы дел по задолженностям передали для взыскания частным судебным исполнителям.

«Оплату по имущественному налогу необходимо провести до 1 октября. После, лицам, не внесшим своевременные платежи, будут направляться уведомления о наличии задолженности. Если налогоплательщик не предоставит ответ в течение 30 дней со дня получения уведомления и не произведет оплату в течение одного рабочего дня, налоговый орган вынесет постановление о принудительном взыскании задолженности и направит его частным судебным исполнителям», — рассказал начальник отдела непроизводственных платежей управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району Сержан Желдобай.

При этом за каждый день просрочки начисляется пеня, что делает сумму задолженности ещё более ощутимой. И при затягивании сроков оплаты даже небольшие суммы со временем превращаются в серьёзный финансовый груз.

Сержан Желдобай, начальник отдела непроизводственных платежей управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району: «По состоянию на 2024 год на территории Аль-Фарабийского района зарегистрировано 64 289 объектов налогообложения, общая сумма начисленного налога составляет 308 млн 103 тыс. тенге».

При задолженности больше 40 МРП (около 157 тысяч тенге) судебные исполнители накладывают ограничение на выезд за пределы Республики Казахстан и блокируют банковские счета. При этом в ДГД напоминают, что частный судебный исполнитель может взыскать 25% от суммы задолженности за услуги исполнителей. Поэтому важно платить по налогам вовремя.