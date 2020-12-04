Уже почти 74 тыс. человек подали заявки на прохождение бесплатного онлайн обучения на ведущей площадке массового онлайн-образования Coursera.

Наибольший интерес казахстанцы проявили к изучению английского языка и бизнес-английского, основ программирования на Python и основ SMM.

Самая известная в мире платформа онлайн-обучения Coursera, совместно с Министерством труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) и АО «Центр развития трудовых ресурсов» реализует масштабный проект бесплатного онлайн-образования для казахстанцев. Проект был рассчитан на срок до 31 октября, однако между организаторами достигнута договоренность о продлении срока регистрации на курсы до 14 декабря 2020 года и срока обучения до 15 февраля 2021 года на безвозмездной основе.

На сегодняшний день от казахстанцев подано 74 тыс. заявок, 38 тыс. человек уже начали проходить обучение. При этом порядка 36 тыс. зарегистрированных участников проекта не приступили к прохождению курсов.

МТСЗН призывает казахстанцев, подавших заявки, приступить к обучению на площадке Coursera ввиду того, что количество предоставленных мест ограничено. На данный момент доступно 12 тыс. бесплатных лицензий, которыми могут воспользоваться как зарегистрировавшиеся, но не начавшие обучение граждане, так и любой казахстанец, который успеет подать заявку до 14 декабря и выберет понравившиеся курсы.

На сегодняшний день зарегистрировавшиеся казахстанцы выбрали для себя более 131 тыс. курсов по различным направлениям, а также успели пройти 230 тыс. уроков.

Наиболее востребованными направлениями обучения стали: сфера бизнеса, IT и компьютерные науки, изучение языков, личностное развитие и здоровье.

В топ-10 выбранных курсов, кроме «Изучение английского языка и Бизнес-английский», «Основы программирования на Python» и «Основы SMM», вошли «Agile и Scrum в работе над проектами», «Основы поиска дела жизни», «Бизнес на свои», «Растровая графика. Adobe Photoshop CC», «Теория Лжи. Профайлинг», «Основы фотографии» и «Основы HTML и CSS».

Казахстанцы, завершившие обучение, оставляют свои отзывы по итогам курсов на платформе онлайн-обучения Coursera.

Так, Улжан, пройдя курс «Initiating and Planning Projects (Инициирование и планирование проектов)» от Калифорнийского университета в Ирвайне поблагодарила за возможность получения новых знаний в простом и понятном формате.

«Как человек, далекий от управления проектами, могу сказать, что курс состоит из доступной информации. Никогда бы не подумала, что онлайн-обучение может быть таким увлекательным. Мне понравилось проходить этот курс, и я рекомендую его другим», – отмечает она.

«Этот курс – один из лучших онлайн-курсов, которые я когда-либо проходила. Каждую неделю я открывала для себя что-то новое, начала понимать почему люди ведут себя определенным образом, и находила ответы на многие свои вопросы. Спасибо!» – поделилась своим опытом Жазира, прошедшая курс «Introduction to Psychology (Введение в психологию)» от Университета Торонто.

«Я записалась на этот курс, потому что хочу связать свою жизнь с психологией и помогать людям, которые нуждаются в этом. Курс помог узнать мне в целом об этом направлении и понять важные пункты. Спасибо Вам за то, что обучаете людей в их направлениях!» – рассказывает Айханым, прошедшая курс «Psychological First Aid (Первая психологическая помощь)» от Университета Джонса Хопкинса.

Напомним, образовательная платформа Coursera предоставляет уникальную возможность прохождения более 4 тыс. бесплатных курсов от ведущих компаний и университетов мира (GOOGLE, IBM, Facebook, Stanford University, Yale University, Johns Hopkins University, Princeton University и др.). На данных курсах можно овладеть различными навыками, в том числе математическими, коммуникативными, предпринимательскими, навыками программирования, статистического анализа, управления данными и лидерства.

После успешного завершения курсов, обучающиеся получают сертификат.

Бесплатные обучающие курсы на площадке Coursera доступны до 15 февраля 2021 года для подавших заявку через Электронную биржу труда https://www.enbek.kz/ru/free-coursera и подтвердивших регистрацию на платформе www.coursera.org до 14 декабря т.г.