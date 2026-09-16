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На главную Анонс В Шымкенте за восемь месяцев зарегистрировали 363 киберпреступления

В Шымкенте за восемь месяцев зарегистрировали 363 киберпреступления

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Редактор Юлия Машковская
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Один переход по подозрительной ссылке может привести к краже персональных данных и денег. В сентябре в Казахстане проходит «Месяц киберкультуры», в рамках которого жителям напоминают о правилах цифровой безопасности.

В Шымкенте особое внимание уделяют молодежи: школьникам и студентам рассказывают, как распознавать мошенников, защищать аккаунты и не становиться дропперами. За восемь месяцев этого года в городе зарегистрировано 363 уголовных дела, связанных с киберпреступлениями.

Подробнее — смотрите в сюжете.

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