Адвокат, нотариус и судебный исполнитель бесплатно примут шымкентцев

17 сентября жители Шымкента смогут бесплатно получить консультации по правовым вопросам. День бесплатной юридической помощи проведут городской департамент юстиции совместно с Ассоциацией «Гражданская инициатива города Шымкента».

Горожан будут консультировать адвокат, нотариус, частный судебный исполнитель и представители ассоциации. Специалисты ответят на вопросы и помогут разобраться в различных правовых ситуациях.

Бесплатный прием пройдет 17 сентября в 10:00 в главном корпусе Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова, кабинет №157. Адрес: проспект Тауке хана, 5.