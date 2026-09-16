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На главную Анонс Адвокат, нотариус и судебный исполнитель бесплатно примут шымкентцев

Адвокат, нотариус и судебный исполнитель бесплатно примут шымкентцев

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

17 сентября жители Шымкента смогут бесплатно получить консультации по правовым вопросам. День бесплатной юридической помощи проведут городской департамент юстиции совместно с Ассоциацией «Гражданская инициатива города Шымкента».

Горожан будут консультировать адвокат, нотариус, частный судебный исполнитель и представители ассоциации. Специалисты ответят на вопросы и помогут разобраться в различных правовых ситуациях.

Бесплатный прием пройдет 17 сентября в 10:00 в главном корпусе Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова, кабинет №157. Адрес: проспект Тауке хана, 5.

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