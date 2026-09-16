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Заражённые гранаты из Узбекистана не пропустили в Туркестанской области

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Редактор Юлия Машковская
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Червец Комстока
Фото сгенерировано нейросетью

На фитосанитарном посту «Б. Қонысбаев» в Туркестанской области специалисты выявили опасного карантинного вредителя в гранатах, ввезённых из Узбекистана.

Червец Комстока обнаружен в двух партиях фруктов общим весом 1,55 тонны. Заражённую продукцию не допустили к дальнейшему распространению и вернули в страну-экспортёр. В отношении нарушителей фитосанитарных требований возбуждены административные дела.

Червец Комстока — мелкое насекомое-вредитель, которое питается соками растений. Он поражает плодовые, декоративные и другие культуры, ослабляет растения, повреждает плоды и при массовом распространении может привести к снижению урожайности. Вредитель относится к карантинным организмам, поэтому заражённая им продукция подлежит строгому фитосанитарному контролю.

Всего опасные карантинные организмы были выявлены в нескольких регионах Казахстана. Проверки проводятся, чтобы не допустить распространения вредителей и защитить сельскохозяйственные насаждения.

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