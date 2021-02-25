Инцидент произошел в Арысском Доме культуры.

Видео массовой драки подростков во время официального награждения облетело социальные сети. Началась драка внутри, а продолжилась на улице.

Как оказалось, подростки не поделили первое место в турнире по военной подготовке. Теперь несовершеннолетние разделят ответственность по статье «Хулиганство».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Арысского отдела полиции установили личности участников драки. Ими оказались учащиеся двух учебных заведений, которых доставили в полицейский участок. Пострадавших в драке нет», — прокомментировала инцидент Салтанат КАРАКОЗОВА, представитель ДП Туркестанской области.

С заявлением по данному факту в полицию до сих пор никто не обращался.