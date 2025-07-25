Двое мужчин устроили потасовку прямо в здании акимата

В здании акимата Келесского района Туркестанской области подрались двое мужчин. Один из них — сотрудник, работающий по договору, второй — местный житель, не имеющий официального трудоустройства. По информации акимата, инцидент случился утром в понедельник. Известно, что участники конфликта были ранее знакомы.

«Указанные лица не являются государственными служащими. В настоящее время по данному факту правоохранительные органы проводят досудебное расследование», — прокомментировали в пресс-службе акимата Келесского района.

Что стало причиной конфликта и кто первым начал драку-пока неизвестно. Официальных комментариев со стороны полиции пока не было.

По неофициальным данным, один из участников получил травмы. Каким именно было повреждение, не уточняется. В Келесской районной больнице отказались от комментариев, сославшись на права пациента.