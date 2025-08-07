В Арыси отметили сразу два праздника

День города и День железнодорожника в Арыси объединили в один масштабный праздник. Жителей на площади аль-Фараби поздравил аким Кайсар Манкараев. В торжественной обстановке были вручены медали «За вклад в развитие города Арыс».

Площадь аль-Фараби наполнилась праздничным настроением, музыкой и аплодисментами. Ветераны отрасли, жители и гости города собрались вместе, чтобы разделить атмосферу торжества. Глава города Кайсар Манкараев поздравил арысцев и подчеркнул значимость общего вклада в развитие родного края.

Кайсар Манкараев, аким города Арыс: «В этом общем стремлении, объединив усилия, мы сможем сделать наш город ещё более процветающим. Я желаю, чтобы обновлённый облик Арыси стал залогом светлого будущего и устойчивого развития».

В рамках торжественной части арысцев наградили медалями «За вклад в развитие города». Благодарственные письма вручили активистам и участникам городских инициатив — тем, кто делает Арыс лучше каждый день.

В этом году День города прошёл особенно насыщенно. Большое внимание уделили экологии — в рамках акции «Чистый Казахстан» наградили победителей в номинациях «Образцовый дом», «Образцовый двор», «Образцовая улица», «Образцовый аул» и «Образцовое учреждение». Эти инициативы формируют экологическую культуру и улучшают городской облик.

Ержан Космамбетов, депутат маслихата Туркестанской области: «Поздравляю всех с этим особым днём — Днём города Арыс, города с богатой историей и сильным духом. Арыс, расположенный на пересечении девяти дорог, уверенно развивается. Инфраструктурные вопросы последовательно решаются, а благосостояние жителей растёт».

Праздничный вечер завершился концертом и фейерверком, оставив в сердцах арысцев яркие воспоминания. Объединение двух праздников стало символом единства и движения вперёд.