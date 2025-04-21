Угроза урожаю: в Арысе проводят химобработку

В Арысе ведётся интенсивная борьба с марокканской саранчой, которая угрожает уничтожить урожай и пастбища.

Чтобы остановить её распространение, на землю и в воздух выходят все силы. Уже задействовано три воздушных судна, 100 опрыскивателей и 21 автоцистерна. Весь процесс координируют акимат и профильные службы, работы ведутся в 22 секторах. Каждый день в битву вступают 450 специалистов, не жалея сил, проводя мониторинг и обработку участка за участком.

Нурбол Бекмуратов, руководитель территориальной инспекции Туркестанской области: «В каждом районе назначены ответственные руководители. Для удобства работы в 65 точках установлены временные лагеря, определены 206 водоисточников для приготовления растворов. Специалистов доставляют 86 автобусов, для подачи воды задействованы 45 автоцистерн. Обследовано свыше миллиона гектаров, 95 тысяч из которых уже подвергнуты химической обработке».

В точках массового скопления саранчи специалисты работают без остановки. В палатках, разбитых в самых опасных местах, они круглосуточно контролируют ситуацию. Ведь пик активности саранчи приходится на раннее утро — с 5 до 6 часов. Уже после восхода солнца вредители прячутся в тенистых уголках и кустарниках, но пока они на поле — борьба не прекращается.

Рысдаулет Айтбаев: «В Арысе мы начали борьбу с марокканской саранчой раньше обычного — ещё в январе. Совместно с территориальной инспекцией и специалистами-прогностиками мы точно определили зоны заражения и заранее приняли необходимые меры».

Рахымжан Есалы, глава крестьянского хозяйства: «Здесь идёт масштабная химобработка, а если мы не уничтожим саранчу вовремя, пастбища просто исчезнут. Скоту негде будет пастись. Я благодарен специалистам и акимату за их поддержку».

И это ещё не всё — активно помогают и местные фермеры, которые подключились к борьбе с вредителями. Они не только обеспечивают технику водой из собственных колодцев, но и оперативно сообщают о новых очагах заражения, помогая специалистам направить свои усилия в нужное русло.