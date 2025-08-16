В Арыси завершается строительство «школы будущего»

В Арыси завершается строительство новой школы на 600 мест в жилом районе «Тараз» в рамках проекта «Школы будущего».

Здесь предусмотрены два спортивных зала, актовый зал, столовая, коворкинг-зоны, библиотека, конференц-залы, предметные кабинеты и мастерские. На территории разместят футбольное поле, соответствующее современным стандартам.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Качество — это самое главное. Необходимо обеспечить школу квалифицированными кадрами и сдать объект к началу учебного года».

В целом, в рамках проекта «Школы будущего» в Туркестанской области планируется открыть 29 современных школ. 13 уже сданы в эксплуатацию, ещё 16 должны принять учеников до конца этого года.