Врачи рассказали о состоянии выживших в смертельном ДТП в Туркестанской области

После аварии в городе Арыс, унесшей жизни троих человек, под наблюдением медиков остаются двое пострадавших, включая несовершеннолетнего пациента. Их состояние оценивается как стабильное, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным управления здравоохранения Туркестанской области, сразу после происшествия пострадавших доставили в Арысскую районную больницу. После осмотра и консилиума врачей одного из пациентов оставили на лечении в местном стационаре.

— Первый пациент сейчас проходит лечение в хирургическом отделении. Его состояние оценивается как стабильное. Медицинская помощь оказывается в полном объеме в соответствии с утвержденным клиническим протоколом. После завершения курса лечения пациент будет выписан домой, — прокомментировали в ответе на официальный запрос в профильном ведомстве.

Пострадавшего в ДТП ребенка врачи решили транспортировать в детскую больницу.

— Второй пациент — несовершеннолетний. Его состояние на данный момент стабильное. Для оказания дополнительной специализированной медицинской помощи он переведен в Областную детскую больницу. В настоящее время проводятся необходимые лечебно-диагностические мероприятия, со стороны врачей оказывается максимальная медицинская помощь, — добавили в облздраве.

Напомним, смертельное ДТП произошло в городе Арыс. Пьяная женщина за рулем автомобиля JAC совершила наезд на людей возле частного дома, после чего скрылась. В результате ДТП погибли три человека, двое из которых — дети.

Подозреваемую задержали и водворили в изолятор временного содержания. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводится расследование.