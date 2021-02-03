Теперь этой услуги не будет в едином платежном документе.

С января 2021 года абоненты ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» стали получать отдельные квитанции на оплату услуг водоснабжения и водоотведения (кстати, на них имеется инструкция по использованию виртуальных ассистентов). Пока еще напечатанные на бумаге. Однако платежные документы (и другую информацию — текущий баланс, сроки поверки и замены приборов учета) можно уже сейчас получать в приложениях Telegram (wrm_bot) и WhatsАpp (+77473001212).

Там пояснили: теперь этой услуги не будет в едином платежном документе. Для удобства потребителей, экономии их времени и средств, сокращения передвижения во время повышенной эпидемиологической опасности руководством предприятия было принято решение о внедрении электронных квитанций. Но так как не все жители Шымкента готовы работать с цифровыми носителями информации, поэтому проводится подготовительная разъяснительная работа.

В отделе по связям с общественностью «ВРМ» рассказали о том, что параллельно проводится инвентаризация абонентской базы: заключаются дополнительные соглашения о способах получения платежного документа. После завершения этой работы квитанции на бумаге будут получать только те абоненты, которые не имеют возможности работать с цифровыми носителями информации.

Для того чтобы оплатить услуги в банковских приложениях и зарегистрироваться в чат-ботах, необходим номер лицевого счета, который указан на квитанции. Специалисты отдела по связям с общественностью ВРМ отметили, что после оплаты услуг водоснабжения и водоотведения через банковское приложение средства списываются не сразу.

«В среднем операция по обновлению оплаты счетов за потребленные услуги водоснабжения и водоотведения занимает сутки. Это время необходимо для обмена данными между банком и водоканалом. Если вы оплачиваете счет через банковское приложение, то сведения по поступившей оплате обновятся через два-три дня. Просим абонентов не беспокоиться и выждать указанное время. Если же в указанные сроки обновления не произойдет, можете обращаться к нам через социальные сети. Также можно проверить свой баланс и историю платежей в чат-ботах Telegram и WhatsApp», — рассказали в пресс-службе ВРМ.