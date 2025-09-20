Изучаем и перенимаем передовой опыт: Визит в Цанчжоу

Заместитель генерального директора ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Уазихан Кенжадилов посетил компанию Dadi Digital, штаб-квартира которой расположена в городской агломерации Цанчжоу (КНР).

Целью поездки стало изучение передовых наработок в сфере обновления инженерных сетей.

Новые технологии и практики в сфере водоснабжения и водоотведения находятся в приоритете у администрации ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг». Специалисты предприятия практически всегда первыми изучают новинки отрасли и внедряют их в эксплуатационную плоскость.

Поездка в Цанчжоу и посещение компании Dadi Digital преследовали несколько целей. Главная из них — изучение бестраншейных методов ремонта и реконструкции трубопроводов больших диаметров. Как правило, вскрытие дорожного полотна и получение необходимых разрешений на проведение подобных работ занимают длительное время. Кроме того, необходимо учитывать сезонность, а также минимизировать неудобства для пешеходов и водителей.

Китайская компания обладает необходимыми технологиями и компетенциями, коллеги поделились наработанным в этом направлении опытом. Это применение буровой трубопроводной установки для прокладки сетей диаметром от 1 000 до 2 000 мм. А также установки для обновления трубопроводов методом санации. При этом не требуется вскрывать дорожное покрытие и учитывать сезон. Оборудование эргономично и не требует большого пространства.

Кроме того, Уазихан Кенжадилов изучил применение роботизированных комплексов для диагностики состояния инженерной инфраструктуры, оборудования для удаления ила из сетей во избежание аварийных ситуаций и поисковых лазерных детекторов для поиска инженерных сетей. Заместитель генерального директора ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» ознакомился с подходом китайских коллег к техническому обслуживанию сетей водоснабжения и водоотведения.

Полученный опыт изучает администрация предприятия, а лучшие практики будут взяты на вооружение, их начнут внедрять в эксплуатацию в самое ближайшее время. Принятые меры позволят снизить себестоимость проводимых работ по реконструкции и ремонту, а в целом повысят качество услуг, предоставляемых ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».