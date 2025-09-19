Борьба с углеродными выбросами

Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Анарбек Орман встретился с представителями компании Valor Carbon (Великобритания). Специалисты этой компании посетили Шымкент для детального изучения альтернативных источников энергии на объектах ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».

Шымкентское предприятие проделало огромную работу по улучшению экологической ситуации. В технологические процессы внедрены генерации альтернативных источников энергии. Активно используются биотехнологии, на больших площадях высаживаются саженцы деревьев.

Компания Valor Carbon обеспечивает региональное присутствие и выступает в роли технического партнера, поддерживая разработку углеродных проектов, внедрение систем MRV (мониторинг, отчетность и верификацию), а также структурирование сделок для компаний, стремящихся соответствовать новым требованиям по раскрытию климатической информации и компенсации выбросов.

Valor Carbon – брокер экологических активов со штаб-квартирой в Великобритании. Компания специализируется на торговле углеродными единицами и I-REC, а также на техническом консалтинге в лесном, сельском хозяйстве и превращении отходов в энергию.

Стороны уверены, что сотрудничество между двумя компаниями будет развиваться и это пойдет на пользу экологической ситуации в регионе.