Вы приобрели недвижимость…

Вы купили недвижимость, вам необходимо перезаключить договор с ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»? Как это сделать – объясняем!

Для перезаключения договора с ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» на услуги водоснабжения и водоотведения и для переоформления лицевого счета на свое имя можно воспользоваться двумя вариантами: онлайн и офлайн.

Для проведения процедуры в режиме онлайн потребителю необходимы электронная цифровая подпись (ЭЦП) и персональный компьютер.

Если все это имеется, то нужно войти на официальный сайт ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» по ссылке wrm.kz. В разделе «Потребителю» есть рубрика «Заключение договора онлайн». Кликаем, прикрепляем справку обременения имуществом (ее можно скачать в eGov.kz, срок использования – месяц) и удостоверение личности. Пароль для регистрации на сайте придет на вашу электронную почту после внесения всех необходимых данных. После проверки заявки модератором придет оповещение на почту либо в чат-бот о статусе проверки. Вы получите данные для входа в личный кабинет. Подписанный договор будет доступен в личном кабинете в разделе «Заключение договора онлайн».

Если у потребителя нет возможности перезаключить договор онлайн, то необходимо обратиться в свой дилерский участок. Адрес указан на квитанции, электронный вариант платежного документа можно скачать в чат-боте Telegram по ссылке wrm_bot.

Для перезаключения договора надо предоставить справку обременения имуществом (скачать в eGov.kz) и удостоверение личности. В случае возникновения вопросов можно обратиться в отдел по связям с общественностью ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» в соцсетях либо написать в WhatsApp +7-705-758-1111.

С введением дифференцированного тарифа на услуги водоснабжения стоимость услуг напрямую зависит от количества прописанных в квартире (доме) жильцов. Где можно узнать, сколько человек числится в базе ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» на моей жилплощади, что нужно сделать либо куда обратиться, чтобы изменить эти сведения?

Количество прописанных на жилплощади в базе ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» потребитель может увидеть в своем платежном документе. Напомним, что квитанцию можно скачать, зарегистрировавшись в чат-боте Telegram предприятия по ссылке wrm_bot. Если это число необходимо изменить, то у потребителя есть два пути: проделать эту процедуру онлайн или офлайн.

Для изменения сведений о прописанных жильцах в режиме онлайн потребителю надо войти в мобильное приложение eGov.kz. В личном кабинете в разделе «Имущество» и подразделе «Недвижимость» необходимо сделать скриншот перечня прописанных (проследите, чтобы на скриншоте был виден адрес).

Далее нужно войти в чат-бот Telegram ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» и следовать инструкциям:

1. Для внесения корректных данных о количестве проживающих на вашей жилплощади жильцов выберите в главном меню чат-бота строку «Количество жильцов».

2. Вам будет предоставлено соглашение о добровольном предоставлении персональных данных. Внимательно ознакомьтесь и для продолжения выберите «согласен» и «продолжить».

3. Следующий шаг – введите количество проживающих единой цифрой и продолжите внесение сведений, выбрав кнопку «продолжить».

4. Прикрепите необходимые документы для подтверждения данных о количестве проживающих. Это сведения о количестве жильцов с портала eGov.kz, в случае отсутствия прописки у детей до 14 лет – копии их свидетельств о рождении (скан). Допустимые форматы: jpg, jpeg, png, pdf, xls, xlsx. Прикрепление файлов нужно производить с помощью кнопки со знаком «скрепка».

5. После завершения прикрепления документов выберите кнопку «завершить». Заявка на изменение количества жильцов будет отправлена модератору.

6. После проверки заявки вы будете оповещены о статусе проверки через чат-бот.

Если вы не можете провести эту процедуру в режиме онлайн, то список прописанных нужно скачать с портала eGov.kz. Сведения необходимо предоставить в свой дилерский участок или общественную приемную ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» по адресу: г. Шымкент, ул. Орманова, 17.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в отдел по связям с общественностью ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» в соцсетях либо написать в WhatsApp +7-705-758-1111.