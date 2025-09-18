Передовые учатся у успешных

Специалисты компании BI Industrial изучили работу биогазовой установки на комплексе очистных сооружений (КОС) Шымкента.

Компания BI Industrial входит в холдинг BI Group и специализируется на реализации масштабных промышленных, инфраструктурных и энергетических проектов. Особый интерес у BI Industrial вызывает «зеленая» энергетика и биогазовые технологии. Инженеры компании активно изучают существующие практики и опыт применения таких технологий.

Специалисты ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» успешно эксплуатируют биогазовую установку на КОС с 2017 года. Это единственная действующая станция такого рода в Центральной Азии. Благодаря переработке осадка и получению биогаза комплекс очистных сооружений перекрывает до 70% собственных затрат на электричество и на 100% закрывает потребности в тепловой энергии. Еще одним важным фактором эксплуатации биогазовой установки стало значительное снижение нагрузки на экологическую среду.

Успешный опыт ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» привлек внимание специалистов BI Industrial. Представителей компании ознакомили с технологическими процессами и выгодами применения биогаза. Коллеги дали очень высокую оценку компетенциям специалистов КОС Шымкента. Стороны будут продолжать мероприятия по обмену опытом.