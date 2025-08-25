Опыт ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» изучает правительство Таджикистана

Перед коллегами из Таджикистана стоит масштабная задача – провести модернизацию сектора ЖКХ и внедрить институт государственно-частного партнерства (ГЧП) в сферу водоснабжения и водоотведения страны.

Именно поэтому в составе делегации, на днях прибывшей в Шымкент, были представители Комитета ЖКХ при правительстве Таджикистана. Гостям предстояло изучить не только экономическую деятельность и финансовые выгоды ГЧП, но и ознакомиться с технологическими процессами, автоматизацией и цифровизацией, новыми технологиями.

Выбор именно ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» для изучения опыта был далеко не случайным, ведь шымкентское предприятие по всем показателям считается одним из лучших в СНГ.

Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Анарбек Орман поделился с таджикскими коллегами секретами успешной деятельности предприятия. 27 лет назад шымкентский водоканал испытывал те же трудности, с которыми столкнулись в соседней республике. Это высокая изношенность инженерных сетей, следствием чего была высокая аварийность, большие расходы воды (на одного человека в сутки тратилось около 450 литров, а сегодня – всего 125), потери воды в сетях, большие затраты электроэнергии, отсутствие специальной техники и оборудования.

Несмотря на то, что работали все пять водозаборов, воды городу с населением в 400 тысяч человек катастрофически не хватало! Но благодаря грамотно выстроенной стратегии и менеджменту ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» кардинально изменило ситуацию и стало лидером отрасли не только в Казахстане, но и в СНГ.

В первую очередь необходимо было принять меры по контролю за неэффективным расходом воды. Поэтому Шымкент стал первым городом в Казахстане, где на 100% были внедрены индивидуальные приборы учета воды. Попутно велась работа по замене изношенных водопроводных сетей. Результат не заставил себя долго ждать: бесконтрольный расход драгоценного ресурса начал неуклонно снижаться, стали сказываться последствия обновления инженерной инфраструктуры, уровень аварийности стал заметно ниже. Попутно предприятие избавилось от жидкого хлора: для обеззараживания воды стал применяться гипохлорит натрия и установка Grundfos.

Началась замена насосного и энергетического оборудования. А в 2009 году был получен первый инвестиционный транш от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В общей сложности за время сотрудничества с ЕБРР было заключено шесть договоров.

ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» является примерным заемщиком: просрочек по возврату займов нет и не было! На средства, полученные от инвестора, были проведены масштабные работы по модернизации комплекса очистных сооружений, закуплено новое оборудование и техника, проведено обновление инженерных коммуникаций и многое другое.

Сегодня ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» отвечает самым высоким требованиям. Но главный показатель – круглосуточная качественная подача воды в дома шымкентцев. Эту воду можно пить без фильтров, она по-настоящему вкусная и безопасная!

Успехи предприятия в производственной сфере, автоматизации и цифровизации – пример для всего Казахстана.

Для Таджикистана это вполне показательный опыт, который говорит, что можно достичь успеха, но нужно много и упорно трудиться. Коллеги из РТ задавали много вопросов по теме финансовой устойчивости, операционного управления сферой водоснабжения и водоотведения. Все рекомендации от руководства ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» были взяты на карандаш.

И, конечно, коллеги из Таджикистана изучили процессы эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, а также внедрение автоматизации и цифровизации, географической информационной системы, благодаря чему уровень аварийности снизился, показатель потерь воды упал с 45% до 17%, а эксплуатационные затраты значительно сократились.

В ходе своего визита делегация из Таджикистана побывала на Акбай-Карасуйском водозаборе, где специалисты ознакомились со способами добычи питьевой воды и ее обеззараживания, им показали современное насосное оборудование. Гостям рассказали о технологиях, благодаря которым энергетические затраты на добычу воды значительно снизились.

На комплексе канализационно-очистных сооружений инженеры из Таджикистана узнали о новых технологиях в сфере очистки сточной воды. Их ознакомили с производственным циклом, после которого не остается избыточного осадка и исчезает неприятный запах. Происходит это благодаря применению биотехнологии Ydro Process.

Гостей заинтересовала хлорелла, которая доочищает и обеззараживает очищенные сточные воды в Буржарском накопителе. В Шымкенте ее применяют уже несколько лет, очищенную воду с удовольствием разбирают дехкане для полива технических культур.

Делегация побывала во всех ключевых подразделениях ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»: в испытательной лаборатории, службе по работе с населением, юридическом и планово-экономическом отделах.

Гости из Таджикистана ознакомились с ходом выполнения инвестиционной программы шымкентского предприятия, а также с применяемыми при обновлении сетей технологиями.

«Я восхищен работой и достижениями вашего предприятия! За относительно короткий срок вам удалось перейти из формата советского водоканала на совершенно другой, высокотехнологичный уровень, трансформироваться в доходное предприятие с самым современным оборудованием и техникой. Это огромный труд руководства и всего коллектива! Хочу отметить, что каждый ваш специалист давал нам четкие и понятные разъяснения, у нас буквально открылись глаза на многие вещи. Но самое главное – мы убедились, что так можно и нужно работать (формат ГЧП – примеч. ред.)!

По возвращении в Таджикистан мы обязательно запустим пилотный проект по вашему образцу, учтем весь ваш наработанный опыт», – поделился своими планами глава управления по надзору за питьевым водоснабжением и санитарией комитета ЖКХ при правительстве РТ Назарали Рахимзода.

«Нам было важно привезти в Шымкент не только технический персонал, но и чиновников, которые принимают решения. Наше предложение поучаствовать в изучении опыта ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» насчет формата ГЧП нашло отклик в комитете ЖКХ нашей республики, поэтому в составе делегации есть представители этого правительственного органа. Хотим поблагодарить за отличную организацию нашего визита, мы надеялись, что получим искру, а на самом деле получилось пламя!

Наши коллеги, впечатленные вашими результатами, буквально зажглись, увидев достижения ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», – рассказал консультант по корпоративному развитию Шухрат Джалилов.

Теперь опыт государственно-частного партнерства будет внедряться в Таджикистане. Практика показывает, что этот формат позволяет достичь высоких показателей за относительно короткий срок. Коллеги из Республики Таджикистан будут и в дальнейшем поддерживать контакт со специалистами ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».