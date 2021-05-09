Дети сотрудников Управления полиции Абайского района ДП города Шымкента приняли участие в творческом мероприятии «Мир без войны».

Ребятам было предложено нарисовать мир, ради которого прадедушки и прабабушки сражались на войне. Мероприятие приурочено к 76-летию Великой Победы в ВОВ.

Свои рисунки юные художники передали через своих родителей-полицейских. Дети изобразили и первые мирные дни, и наше время, и даже свои мечты о будущем.

Цель мероприятия — воспитание чувства патриотизма у детей: любовь к Родине, уважения к её защитникам, стремление служить Отечеству.