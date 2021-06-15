Прежде всего это очень важно для безопасности населения.

Аким города Шымкент Мурат Айтенов заслушал отчет о проделанной работе по освещению улиц в рамках государственно-частного партнерства.

В целом, по городу Шымкент из 747 улиц центрального значения (1 758 км) освещены 220 улиц (516,7 км).

В прошлом году освещено 43 улицы (87 км), охват увеличился с 25,5% до 29,5%. Кроме того, в рамках государственно-частного партнерства в 2021-2023 годах планируется осветить 303 улицы (520 км).

— Освещение улиц, несомненно, украсят наш город. Прежде всего, это очень важно для безопасности населения. Конечно же, в первую очередь необходимо осветить улицы по пути в школы и детские сады. Не забывайте об этом. Поручаю своевременно и качественно выполнить данные работы и я буду контролировать их, — сказал аким города.

Стоимость проекта по освещению на 2021-2023 годы — 16,4 млрд тенге. В рамках проекта на 100% будет выполнена замена энергосберегающих LED ламп, а также изношенных опор, а управление будет осуществляться из единого центра за счет создания диспетчерского центра.

В результате проделанной работы показатель освещенности в городе достигнет 70%.