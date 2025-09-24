Абайский район полностью осветят и заасфальтируют к концу года

Абайский район заметно меняется. Если ещё недавно большая часть улиц тонула в темноте, то теперь освещение охватывает почти весь район. Власти обещают: до конца года свет появится на каждой улице. Параллельно ведется ремонт дорог и подготовка к зиме.

Год назад в Абайском районе были освещены всего 15% дорог. Сегодня светильники уже установлены на 954 улицах.

Шакир Султанхан, аким Абайского района: «По поручению акима города в 2025 году в районе полностью должны заасфальтировать все дороги. На сегодня уже приведены в порядок 148 улиц. Из 1274 — около 800 заасфальтированы, свыше 430 остаются грунтовыми. Наша цель – довести этот показатель до 100 процентов, чтобы жители действительно почувствовали комфорт».

Активно готовятся в районе и к предстоящим холодам.

Шакир Султанхан, аким Абайского района: «В районе 255 многоэтажных домов. Из них 104 отапливаются автономно, 24 — индивидуально, ещё 127 подключены к централизованному отоплению. Все дома прошли опрессовку и готовы к зиме. Также полностью подготовлены 32 школы, 9 детских садов и 13 медицинских учреждений».

Видоизменяются и дворы. Из 65 старых детских площадок в этом году обновили уже 45. В рамках «бюджета участия» Абайский район получил почти 2 миллиарда тенге. Эти деньги идут на скверы, спортивные и игровые площадки.