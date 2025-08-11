Долгий ремонт в мкр Мирас: жизнь между темнотой и грязью

Жители улицы Маусым в микрорайоне Мирас уже долгое время жалуются на отсутствие уличного освещения.

Установленные здесь фонари проработали всего около 20 дней, после чего перестали светить. Ещё одна проблема — отсутствие асфальта: дорогу раскопали два года назад для прокладки канализационных труб, но работы так и не завершили. Несмотря на многочисленные обращения в акимат и коммунальные службы, ситуация остаётся без изменений.

Не так давно, жители этой улицы радовались, что им установили новые фонари, однако они проработали лишь три недели. С тех пор улица по вечерам погружается в темноту. Асфальта здесь тоже нет — дорогу раскопали под канализацию, но не восстановили.

Феруза Рузметова, жительница микрорайона Мирас: «Нет на нашей улице ни света, ни дороги. Раньше был асфальт, машины спокойно разъезжались. Потом начали прокладывать канализацию. Два года прошло — ни канализации, ни дороги. Как раскопали, так и оставили. Мы с соседями сами подсыпали дорогу, чтобы можно было пройти в дождь. Но главное — у нас нет уличного освещения. Вечером темно, детям страшно. Сколько раз обращались — без толку».

Проект благоустройства микрорайона Мирас стартовал в 2019 году, говорят в акимате. Из-за корректировки проектной документации сроки сдвинулись. Сейчас в управлении энергетики и инфраструктуры заверяют, что работы на улице Маусым близятся к завершению: до конца года планируется закончить прокладку труб и восстановить благоустройство.

Олжас Толен, руководитель отдела водоснабжения управления энергетики и инфраструктуры г. Шымкента: «На улице Маусым была допущена проектная ошибка: в документации указан уклон 5 см, а фактически он составляет 17 см. Сейчас этот вопрос решается. Уже проведены технические совещания с акиматом Каратауского района и проектной организацией. До конца года постараемся завершить прокладку всех инженерных коммуникаций».

В управлении транспорта и автомобильных дорог мегаполиса сообщили, что в ближайшие дни на улицу Маусым направят бригаду для подключения уличного освещения. Асфальтирование запланировано на сентябрь, но начать его можно будет только после полного завершения канализационных работ.