Неизвестные обесточили 5 магистральных улиц в Шымкенте

За последние два дня неизвестные хулиганы оставили без освещения сразу 5 магистральных улиц в южном мегаполисе: Байтурсынова, Казыбек би, Калдаякова, Тажибаева и Байдибек би, передает OTYRAR.

Это создало реальную угрозу безопасности граждан, ведь вышеуказанные улицы известны своим интенсивным движением. На место выехали специалисты и обнаружили, что электрощиты были вскрыты, и к тому же намеренно повреждены соединения кабелей, что привело к отключению столбов освещения в количестве 120 единиц и полной темноте на участках, что создало реальную угрозу для безопасности граждан.

Общая протяженность, где были обесточены столбы освещения, составила около 12 км. Силами специалистов в ночное время освещение было полностью восстановлено

«У нас столбы освещения загораются автоматически в 20:00, там встроен таймер. Когда специалисты начали разбираться, заметили интересную деталь, кто-то намеренно повредил соединения кабелей. То есть не просто вырубили, а аккуратно замотали изолентой один кабель, чтобы не было контакта и соединили с другим. Где то-то кабеля просто были согнуты и установлены в таймер. В результате остались без света магистральные улицы, это серьезная угроза для безопасности дорожного движения. Именно эти улицы известны своим интенсивным движением. Вчера специалисты конечно восстановили освещение, но мы подали заявление в Департамент полиции по данному факту», — прокомментировал инцидент Рзабек Мендикулов, руководитель управления энергетики и развития инфраструктуры города.

По словам Рзабека Мендикулова, рядом с электрическими щитами есть камеры видеонаблюдения. Теперь сотрудникам полиции предстоит установить личности нарушителей и наказать их по всей строгости закона. В акимате же призывают беречь городское имущество и в случаях вандализма сообщать незамедлительно на номер единого контакт-центра 109.