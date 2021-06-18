В Туркестане завершился двухдневный айтыс акынов, посвященный 30-летию Независимости страны и 3-летию образования Туркестанской области.

10 поэтов, вышедших в финальный этап, соревновались в пяти парах. Первыми на сцену вышли Ш. Сезимхан и А. Калиев. А. Шугатаев и С. Ауезхан выступили вторыми, подарив публике прекрасное настроение. В третьей паре состязались А. Жаппаркулова и М. Султанхан, а в четвёртой паре. А Ж. Мусина и Т. Жаманов. Финалисты айтыса Д. Аксакалов и М. Ниязов, ставшие пятыми парами, достойно выступили на Гран-при айтыса. По итогам айтыса члены жюри во главе с А. Алматовым и А. Калыбековой взяли 15-минутный перерыв и определили призеров.

В итоге специальный приз от акимата Туркестанской области и филиала партии «Nur Otan» за участие достался А. Жаппаркуловой и С. Ауезхану. Приз вручил первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Б. Тажибаев. Также приз имени Копбая Омарова достался Ж. Жупархан, приз имени Орынбая Тайманова — А. Жолмагамбетову, приз имени Тушена Абуова — К. Мырзахану, приз имени Каныбека Сарыбаева — Ш. Избасарову, приз имени Кулыншак Кемелулы — Т.Тлеулиеву, приз имени Нысанбека Айнабекова — Б. Байтуову. Третье место досталось четырем поэтам — Айбеку Калиеву, Толегену Жаманову, Мейрбеку Султанхан и Шугаипу Сезимхан. Второе призовое место заняли Жансая Мусина и Аспанбек Шугатаев. В финальном этапе победителем стал Мухтар Ниязов.

Гран-при республиканского айтыса был удостоен молодой акын из Туркестанской области Даурен Аксакалов. Победителю аким области Умирзак Шукеев вручил ключи от автомобиля и выразил искреннюю благодарность айтыскерам,

«У казахов айтыс занимает особое место. Поздравляю акынов и хочу отметить, что это не последнее состязание, которое проходит в Туркестане. Мы будем и в дальнейшем создавать все условия для традиционного проведения айтыса», — сказал глава региона. Также аким области поздравил народную поэтессу, обладательницу ордена «Парасат» Асельхан Калыбекову, которой в этом году исполняется 70 лет.