Полную телеверсию республиканского айтыса «Наурыз Гүл көктем, жыл басы» смотрите 21 марта в 15:00.

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В состязаниях приняли участие Н.Есенкулов, К.Бильдаш, К.Абзалов из Шымкента, Р.Хайдаров, Е.Кайназаров из Нур-Султана, А.Сезимхан из города Алматы, К.Бердыхан из Алматинской области, М.Султанхан из Кызылорды, А.Калиев из Костаная, Т.Жаманов из Караганды, А.Керимбек из Актобе, А.Женисхазин из Восточного Казахстана, Б.Шойбеков из Туркестанской области, А.Шугатаев из Северного Казахстана и Б.Ширмедулы из Западного Казахстана.

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Призовой фонд айтыса составил 5 млн тенге. Так, обладателю главного приза будет присуждено 2 млн тенге, 1 места — 1 млн тенге. А занявшим 2 место 2 поэтам — по 500 тыс тенге, двум поэтам, занявшим 3 место — по 300 тыс тенге.