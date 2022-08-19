В Шымкенте юные поэты-острословы состязались в мастерстве

В рамках празднования 150-летнего юбилея казахстанского общественного и политического деятеля Ахмета Байтурсынова в Шымкенте провели айтыс среди молодых акынов.

Кроме молодых поэтов Шымкента и Туркестанской области, в конкурсе также приняли участие 10 юных поэтов из Нур-Султана. Цель мероприятия — популяризировать творчество Ахмета Байтурсынова.

В конкурсе айтыскеров, где звучали произведения Ахмета Байтурсынова, приняли участие самые юные поэты. На несколько часов зал наполнился звуками домбры и голосами акынов. Алладжару Сапархану 11 лет, а его сопернику Елсияру Кулахмету 14 лет. Двум поэтам удалось на славу повеселить собравшихся своим остроумным выступлением.

«Мне очень нравится конкурс, нравится айтыс», — говорит Елсияр Кулахмет, молодой поэт.

Член жюри, известная поэтесса Ханбиби Есенкаракызы говорит, два юные острословы смогли отлично раскрыть тему и заставить собравшихся не только посмеяться, но и задуматься. Мужчина говорит, словом нужно распоряжаться с умом, ведь им можно как ранить, так и приободрить и мотивировать на правильные поступки.

«Цель конкурса — популяризировать айтыс и творчество Ахмета Байтурсынова», — говорит Ханбиби Есенкаракызы, заслуженный деятель РК.

В импровизациях акынов отражалась тема дружбы казахстанского народа, межнационального согласия и актуальных проблем общества. Основная задача мероприятия — пропаганда культурного наследия среди подрастающего поколения, поддержка народного творчества и молодых импровизаторов.

Первое место в состязании, в котором приняли участие 10 молодых акынов, досталось 11-летнему Аллажару Сапархану. Второе место занял его соперник уроженец Сарагашского района Елсияр Кулахмет. Третье место занял поэт Отырарского района Баянбай Ахмет Расул.