Творческое состязание республиканского масштаба прошло в Шымкенте

В Шымкенте впервые прошел конкурс среди исполнителей традиционных песен и терме вышедших южного региона.

В республиканском творческом состязание «Ұлы Дала Әндері» и «Ұлы Дала Шежіресі» приняли участие 38 молодых артистов со всего Казахстана. Масштабный конкурс был организован при поддержке городского акимата.

Это первый конкурс республиканского уровня в Шымкенте. «Ұлы дала әуендері» и «Ұлы дала шежіресі» направлен на популяризацию национального искусства. Оценивают выступления талантливых артистов — знаменитые, почетные граждане Казахстана. Среди них — популярная актриса и айтыскер Жанар Айжанова.

Жанар Айжанова, деятель культуры РК:

«Мне нравится выступление ребят. Они хорошо подготовились. Есть те, кого можно особенно отметить. Исполнять традиционные национальные песни, нужно от чистого сердца. Думаю, что ребята справятся с этой задачей».

Не дать стереть из памяти — великие народные произведения, сохранить традиционные ценности. Это, пожалуй, главный посЫЫл и задача конкурса, говорят организаторы. По словам фольклороведа и историка Берика Жусупова, конкурс позволит возродить забытое творчество жыршы. В некоторых городах Казахстана уже определены направления традиционной казахской песни. А вот творения южного региона остались без внимания, считает историк.

Берик Жусупов, фольклоровед-историк:

«При Союзе, сохранению традиционного музыкального наследия уделялось мало внимания. В период получение суверенитета, мы также не обратили на это должного внимания.

В двух-тысячных годах мы мечтали, чтобы в нашу государственную консерваторию поступили уроженцы южных регионов.

Но в основном они исполняли не традиционные песни, а современный репертуар. Это и означало, что данный регион потерял свою древнюю этническую идентичность. На этом конкурсе, мы возраждаем эти истоки».

Анаркуль Сулеева, организатор, журналист:

«Перед нами стоит задача – сохранить традиционные песни и терме нашего региона. Сейчас музыкальная индустрия заполнена бессмысленными песнями, которые иногда туманят разум молодого поколения. Поэтому мы хотим увековечить нашие, народные песни, благодаря молодым исполнителям. В составе жюри — сильные фольклористы, артисты и писатели».

Любовь к творчеству и упорный труд — дают свои плоды. Оценив вокал и артистические способности конкурсантов, жюри присуждает Гран-при Нуртугану Абылайулы. Уроженец Шымкента становится обладателем приза в 700 тысяч тенге.

Нуртуган Абылайулы, обладатель гран-при республиканского конкурса:

«Ранее я участвовал в конкурсе, который проходил среди исполнителей колледжей. Там я занял 2-е место. На Great Qazaq Games получил 3-к место, исполнив жыр -терме. Сам я студент музыкального колледжа Шымкента. Безгранично рад победе».

В исполнении традиционной песни приняли участие 18 человек, а в конкурсе жыр – терме 20. Конкурсанты, занявшие второе место получили денежные призы, в размере трёхсот тысяч тенге. За первое место — пол миллиона. Участников конкурса, отличившихся оригинальным сценическим исполнением, отметили номинациями имени Жамала Омарова, Кутбая Дурбаева, Райымкула Темирбаева, Мухамеджана Рустемова и Сундета Миралиева.