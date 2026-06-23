В Шымкенте прошел республиканский айтыс

Известные акыны импровизаторы с других городов и регионов страны собрались на одной сцене чтобы блеснуть своим артистизмом вокальными данными и поэтическими способностями. Благодаря своему остроумию и глубоким размышлениям артисты поднимали волнующие вопросы и укрепляли национальный дух.

Вёл айтыс заслуженный деятель Республики Казахстан Аманжол Альтаев. А вот работу конкурсантов оценивало жюри во главе с народным писателем Казахстана Журсином Ерманом.

«Добро пожаловать на республиканский айтыс акынов „Благодатный край с прекрасным обликом и богатой историей“. Священное искусство казахского айтыса, которое на протяжении веков отражало величие нации и передавалось нашими предками, сегодня пришло на шымкентскую землю»,— пояснил заслуженный деятель РК Аманжол Альтаев.

Главной темой айтыса стал Шымкент — его история, достижения и динамичное развитие. Через поэтические строки участники рассказывали о прошлом и настоящем города, размышляли о его будущем и роли в жизни страны. Яркие выступления акынов сопровождались бурными аплодисментами зрительного зала.

«В айтысе принимают участие представители десяти регионов страны. Это акыны из Павлодарской области, Западно-Казахстанской области, Кызылординской области и города Шымкента. Наш город представляют несколько известных акынов, среди которых Жансая Мусина и Биржан Байтуов. Все участники — сильные и талантливые мастера айтыса, достигшие высоких результатов. Среди них есть и молодые исполнители. Специально на мероприятие приехал и Журсин Ерман», — говорит заместитель руководителя управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента Молдыр Ондасынова.

Через призму поэтического творчества участники передавали молодежи богатое духовное наследие народа, а зрители смогли прикоснуться к одному из самых самобытных видов казахского искусства.