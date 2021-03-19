В Шымкенте во Дворце культуры «Түркістан сарайы» в рамках празднования Великого праздника Наурыз стартовал республиканский айтыс акынов «Наурыз Гүл көктем, жыл басы».

На мероприятии, организованном при поддержке акима города, собрались 16 известных поэтов страны.

В сегодняшних состязаниях приняли участие Н.Есенкулов, К.Бильдаш, К.Абзалов из Шымкента, Р.Хайдаров, Е.Кайназаров из Нур-Султана, А.Сезимхан из города Алматы, К.Бердыхан из Алматинской области, М.Султанхан из Кызылорды, А.Калиев из Костаная, Т.Жаманов из Караганды, А.Керимбек из Актобе, А.Женисхазин из Восточного Казахстана, Б.Шойбеков из Туркестанской области, А.Шугатаев из Северного Казахстана и Б.Ширмедулы из Западного Казахстана.

Председателем жюри в айтысе является Народный артист СССР, обладатель орденов «Отан», «Құрмет», «Қазақстанның еңбек ері», ветеран казахской духовности Асанали Ашимов, членами жюри выступили народный поэт Казахстана, обладатель премии имени Жамбыла Жабаева и ордена «Парасат» Асельхан Калыбекова, Заслуженный деятель РК, обладатель орденов «Құрмет», «Парасат», лауреат Международной премии «Алаш», писатель Мархабат Байгут, член Союза писателей Казахстана, акын, журналист, заслуженный работник РК, обладатель орденов «Алаш», «Парасат» Ханбиби Есенкаракыз, а также айтыскер-акыны Бауыржан Ергенулы, Есжанова Маржан, Карима Оралова.

Призовой фонд айтыса, который продлится два дня, составляет 5 млн тенге. Так, обладателю главного приза будет присуждено 2 млн тенге, 1 места — 1 млн тенге. А занявшим 2 место 2 поэтам — по 500 тыс тенге, двум поэтам, занявшим 3 место — по 300 тыс тенге.

Во Дворце культуры «Түркістан сарайы» соблюдены все санитарные нормы. Количество зрителей не превышает 100 человек в день.