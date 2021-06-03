Процесс лично контролирует аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. В регионе создана специальная рабочая группа.

«Ситуационный центр» акимата Туркестанской области будет следить за территорией региона с помощью космомониторинга. Специалисты начнут собирать доказательства противоправных действий.

Мобильные группы уже развернули борьбу с незаконной добычей песка и гравия в руслах рек в регионе. Для нелегальных грузовиков перекроют дороги и примут жесткие меры -​ вплоть до возбуждения уголовного дела.​

Методы выявления преступных группировок, занимающихся незаконным недропользованием в Туркестанской области и причиняющих особо крупный ущерб окружающей среде, обсудили на совещании под председательством главы региона Умирзака Шукеева. Всего на территории области выдано 110 контрактов и 38 лицензий на добычу общераспространенных полезных ископаемых. С сегодняшнего дня объявлен мораторий на выдачу лицензий.

«Увеличились факты незаконного недропользования. Особенно следует уделить внимание добыче песка и гравия в руслах рек. Эти вопросы подняли старейшины сёл во время встречи в районах. Вредить природе нельзя. Необходимо навести порядок», – подчеркнул аким Умирзак Шукеев.

Из-за незаконной деятельности недпропользователей истощаются реки, сёла остаются без воды, а мосты и дороги приходят в негодность.

Из общераспространенных полезных ископаемых чаще всего добывают гравий, песок, гипс, соль, известняк и щебень. С учетом места сосредоточения строительных объектов и расположения запасов недров, разрешительные документы в основном выдают на добычу в городе Кентау, Сайрамском и Ордабасинском районах.

На совещании, где обсуждали пути пресечения незаконной деятельности, аким области дал конкретные поручения руководителям компетентных органов. Отметим, до сегодняшнего дня экологи проверяли и ограничивались штрафами в отношении тех, кто нарушал законодательство.

На заседании прокурор областной специализированной природоохранной прокуратуры Серик Абдиев предложил законодательно конфисковать имущество​ неоднократных нарушителей как один из способов борьбы с незаконными недропользователями. Также стало известно, что с начала года выявлено 8 фактов незаконного пользования недрами. Ущерб, причиненный окружающей среде составил 1,827 млрд тенге, наложенные штрафы взыскиваются судом принудительно.